Прима-балерина Большого театра покинула Россию из-за поддержки Украины

Теперь Смирнова будет блистать в составе труппы Национального балета Нидерландов, куда мечтала попасть очень давно.

Прима Балерина российского Большого театра Ольша Смирнова, открыто выступившая против военной агрессии РФ в Украине, покинула самую знаменитую сцену страны и переехала в Нидерланды, где продолжит карьеру в Национальном балете. Об этом сообщается на сайте HNB.

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Еще 1 марта балерина заявила, что категорически против войны, и отметила, что ее дедушка был родом из Украины.

"Я никогда не думала, что мне будет стыдно за Россию. Я всегда гордилась огромным количеством талантов, которыми обладает наша страна, и нашими культурными и спортивными достижениями. Очень больно слышать, что люди умирают, их дом потерян или покинул свой дом. И кто бы мог подумать несколько недель назад, что все это произойдет? Возможно, мы не в эпицентре в этом конфликте, но мы не можем закрывать глаза на такую ​​глобальную катастрофу", – писала она.

Подобные заявления сделали невозможной ее дальнейшую работу в России. Решение же переехать в Нидерланды не было спонтанным. Она давно мечтала сотрудничать с Национальным балетом Нидерландов, поскольку его труппа хорошо известна во всем мире своим мастерством и широким репертуаром, который включает как классические, так и современные произведения.

Более того, Смирнова давно восхищалась хореографом Хансом ван Маненом и балетмейстером Ларисой Лежниной, у которой такое же российское происхождение и такое же образование, как у нее.

[ + – ] Ольга Смирнова на сцене

"Для меня Национальный балет — отличное место для продолжения моей работы в качестве балерины, я работала над этим шагом в течение некоторого времени, он только набрал огромные обороты в силу обстоятельств", – подчеркнула балерина.

Директор Национального балета Нидерландов Тед Брандсен не скрывает своего восторга по поводу нового члена труппы.

"Ольга Смирнова — выдающаяся танцовщица, за которой я слежу и которой восхищаюсь уже много лет. Это нечто особенное, что она приезжает танцевать с нами в Нидерланды. Предыстория прихода Ольги Смирновой в HNB, конечно, грустная. С другой стороны, мы, как труппа, особенно рады тому, что к нам присоединяется такая вдохновляющая танцовщица", – сказал он.

Вместе с Ольгой на этой же сцене будет выступать бразилец Виктор Кайшета, восходящая звезда и второй солист Мариинского балета в Санкт-Петербурге.

"В силу обстоятельств я принял трудное решение покинуть Россию, место, которое я называл домом почти 5 лет, и театр, который дал мне отличный старт в моей профессиональной карьере. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к Национальному балету, чтобы начать и расти дальше как художник и личность", – отметил 22-летний танцор.

[ + – ] Виктор Кайшета

С начала войны в Украине многие известные россияне поспешили покинуть свою страну. Одними из последних, кто уехал, стали Леонид Ярмольник и Геннадий Хазанов. Ранее РФ покинули Иван Ургант, Алла Пугачева, Рената Литвинова, Земфира и другие.