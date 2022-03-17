Прима-балерина Великого театру залишила Росію через підтримку України

Тепер Смірнова сяятиме в складі трупи Національного балету Нідерландів, куди мріяла потрапити дуже давно.

Прима-балерина російського Великого театру Ольга Смірнова, яка відкрито виступила проти військової агресії РФ в Україні, залишила найзнаменитішу сцену країни та переїхала в Нідерланди, де продовжить кар'єру в Національному балеті. Про це повідомляється на сайті HNB.

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Ще 1 березня балерина заявила, що категорично проти війни, і зазначила, що її дідусь був родом із України.

"Я ніколи не думала, що мені буде соромно за Росію. Я завжди пишалася величезною кількістю талантів, якими володіє наша країна, і нашими культурними та спортивними досягненнями. Дуже боляче чути, що люди помирають, їхній будинок втрачений або вони покинули свій будинок. І хто міг би подумати кілька тижнів тому, що все це станеться? Можливо, ми не в епіцентрі в цьому конфлікті, але ми не можемо заплющувати очі на таку глобальну катастрофу", — писала вона.

Подібні заяви унеможливили її подальшу роботу в Росії. Рішення ж переїхати до Нідерландів не було спонтанним. Вона давно мріяла співпрацювати з Національним балетом Нідерландів, оскільки його трупа добре відома в усьому світі своєю майстерністю та широким репертуаром, що включає як класичні, так і сучасні твори.

Крім того, Смирнова давно захоплювалася хореографом Хансом ван Маненом і балетмейстеркою Ларисою Лежніною, яка має таке ж російське походження і таку ж освіту, як у неї.

[ + – ] Ольга Смірнова на сцені

"Для мене Національний балет — відмінне місце для продовження моєї роботи як балерини, я працювала над цим кроком протягом деякого часу, він лише набрав величезних обертів через обставини", — підкреслила балерина.

Директор Національного балету Нідерландів Тед Брандсен не приховує свого захоплення щодо нового члена трупи.

"Ольга Смірнова — видатна танцівниця, за якою я стежу та якою захоплююся вже багато років. Це щось особливе, що вона приїжджає танцювати з нами в Нідерланди. Передісторія приходу Ольги Смірнової в HNB, звичайно, сумна. З іншого боку, ми як трупа особливо раді тому, що до нас приєднується така танцівниця, яка надихає", – сказав він.

Разом із Ольгою на цій же сцені виступатиме бразилець Віктор Кайшета, висхідна зірка та другий соліст Маріїнського балету в Санкт-Петербурзі.

"У силу обставин я прийняв важке рішення покинути Росію, місце, яке я називав домом майже 5 років, і театр, який дав мені відмінний старт у моїй професійній кар'єрі. Я з нетерпінням чекаю на можливість приєднатися до Національного балету, щоб почати і рости далі як художник і особистість", – зазначив 22-річний танцюрист.

[ + – ] Віктор Кайшета

Із початку війни в Україні багато відомих росіян поспішили покинути свою країну. Одними з останніх, хто виїхав, стали Леонід Ярмольник і Геннадій Хазанов. Раніше РФ залишили Іван Ургант, Алла Пугачова, Рената Литвинова, Земфіра й інші.