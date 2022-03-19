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Стиль жизни Российско-украинская война

Александр Роднянский рассказал, что думает об исключении из "культурной повестки России"

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Александр Роднянский, Александр Роднянский о России, Александр Роднянский выступил против войны в Украине
Фото: cinemaplex.ru | Александр Роднянский

Вместе с продюсером "закенселить" предлагали и Владимира Зеленского.

Накануне появилось распоряжение министра обороны России Сергея Шойгу исключить из "культурной повестки" России Владимира Зеленского, то есть фильмы с его участием. Наряду с этим Шойгу потребовал у министра культуры "запретить" Александра Роднянского — украинского продюсера, основателя телеканала "1+1". На своем телеграмм-канале Роднянский прокомментировал распоряжение министра обороны РФ.

Медиа-менеджер рассказал, что его знакомые из Европы очень беспокоятся о трагедии в Украине и постоянно спрашивают о его друзьях и семье. А после новости о заявлении Шойгу ему написали и позвонили еще больше знакомых со всего мира.

Александр Роднянский прокомментировал распоряжение Сергея Шойгу исключить его из "культурной повестки России"
Александр Роднянский прокомментировал распоряжение Сергея Шойгу исключить его из "культурной повестки России"

"После того, как министр обороны РФ Шойгу потребовал "очистить" от Зеленского и меня (я искренне горжусь соседством) "культурную повестку" России, мне звонили и писали со всего мира. От Джессики Честейн и Альфонсо Куарона до Кевина Макдональда и Венсана Мараваля. Писали и российские друзья, живущие в разных странах мира. Из Англии, Америки, Швеции, Германии, Италии... Не писали только из Москвы", — отметил украинский продюсер.

В частности, Александр Роднянский перечислил свои проекты и успехи, вспомнив номинации на "Оскар", призы "Золотой глобус", Cesar и Каннского кинофестиваля. Список своих международных заслуг он завершил вопросом: "Какой министр обороны может запретить это?"

С начала военной агрессии РФ в Украине Александр Роднянский выступает против войны

Также основатель телеканала "1+1" упомянул о российском кинофестивале "Кинотавр". "Уже 18 лет я владею и провожу главный российский кинофестиваль "Кинотавр". Частично за свой счет, а были годы, когда и полностью за свой счет. И их было немало этих лет. Сколько талантливых людей и фильмов открыл и поддержал этот фестиваль", — рассказал 60-летний продюсер.

Напомним, украинский певец Макс Барских, отрекшийся от концертов в России навсегда, прокомментировал концерт в Лужниках, назвав собравшихся вечными рабами.