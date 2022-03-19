Александр Роднянский рассказал, что думает об исключении из "культурной повестки России"

Вместе с продюсером "закенселить" предлагали и Владимира Зеленского.

Накануне появилось распоряжение министра обороны России Сергея Шойгу исключить из "культурной повестки" России Владимира Зеленского, то есть фильмы с его участием. Наряду с этим Шойгу потребовал у министра культуры "запретить" Александра Роднянского — украинского продюсера, основателя телеканала "1+1". На своем телеграмм-канале Роднянский прокомментировал распоряжение министра обороны РФ.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Медиа-менеджер рассказал, что его знакомые из Европы очень беспокоятся о трагедии в Украине и постоянно спрашивают о его друзьях и семье. А после новости о заявлении Шойгу ему написали и позвонили еще больше знакомых со всего мира.

[ + – ] Александр Роднянский прокомментировал распоряжение Сергея Шойгу исключить его из "культурной повестки России"

"После того, как министр обороны РФ Шойгу потребовал "очистить" от Зеленского и меня (я искренне горжусь соседством) "культурную повестку" России, мне звонили и писали со всего мира. От Джессики Честейн и Альфонсо Куарона до Кевина Макдональда и Венсана Мараваля. Писали и российские друзья, живущие в разных странах мира. Из Англии, Америки, Швеции, Германии, Италии... Не писали только из Москвы", — отметил украинский продюсер.

В частности, Александр Роднянский перечислил свои проекты и успехи, вспомнив номинации на "Оскар", призы "Золотой глобус", Cesar и Каннского кинофестиваля. Список своих международных заслуг он завершил вопросом: "Какой министр обороны может запретить это?"

[ + – ] С начала военной агрессии РФ в Украине Александр Роднянский выступает против войны

Также основатель телеканала "1+1" упомянул о российском кинофестивале "Кинотавр". "Уже 18 лет я владею и провожу главный российский кинофестиваль "Кинотавр". Частично за свой счет, а были годы, когда и полностью за свой счет. И их было немало этих лет. Сколько талантливых людей и фильмов открыл и поддержал этот фестиваль", — рассказал 60-летний продюсер.

Напомним, украинский певец Макс Барских, отрекшийся от концертов в России навсегда, прокомментировал концерт в Лужниках, назвав собравшихся вечными рабами.