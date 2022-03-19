Олександр Роднянський прокоментував своє виключення з "культурного порядку денного Росії"

Разом з продюсером "закенселити" пропонували і Володимира Зеленського.

Напередодні з'явилося розпорядження міністра оборони Росії Сергія Шойгу виключити з "культурного порядку денного" Росії Володимира Зеленського, тобто фільмів за його участю. Поряд з цим Шойгу вимагав у міністра культури "заборонити" Олександра Роднянського — українського продюсера, засновника телеканалу "1+1". На своєму телеграм-каналі Роднянський прокоментував таке розпорядження міністра оборони РФ.

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Медіаменеджер розповів, що його знайомі з Європи дуже непокояться трагедією в Україні та постійно запитують про його друзів та родину. А після новини про заяву Шойгу йому написали та телефонували ще більше знайомих зі всього світу.

[ + – ] Олександр Роднянський прокоментував розпорядження Сергія Шойгу виключити його з "культурного порядку денного Росії"

"Після того, як міністр оборони РФ Шойгу зажадав "очистити" від Зеленського і мене (я щиро пишаюся сусідством) "культурний порядок денний" Росії, мені телефонували і писали з усього світу. Від Джессіки Честейн та Альфонсо Куарона до Кевіна Макдональда та Венсана Мараваля. Писали і російські друзі, котрі живуть у різних країнах світу. З Англії, Америки, Швеції, Німеччини, Італії … Не писали тільки з Москви", — зазначив український продюсер.

Зокрема Олександр Роднянський перерахував свої проєкти та успіхи, згадавши номінації на "Оскар", призи "Золотий глобус", Cesar та Каннського кінофестивалю. Список своїх міжнародних заслуг він завершив запитанням: "Який міністр оборони може це заборонити?"

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Також засновник телеканалу "1+1" згадав про російський кінофестиваль "Кінотавр". "Уже 18 років я володію та проводжу головний російський кінофестиваль "Кінотавр". Частково власним коштом, а були роки, коли й повністю власним коштом. І їх було чимало цих років. Скільки талановитих людей та фільмів відкрив та підтримав цей фестиваль", — розповів 60-річний продюсер.

Нагадаємо, український співак Макс Барських, який відрікся від концертів у Росії назавжди, прокоментував концерт у Лужниках, назвавши присутніх вічними рабами.