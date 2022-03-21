Единственный номинант на "Оскар" от России не смог получить визу в США

Ему не предоставили американскую визу.

42-летний российский режиссер Антон Дьяков, чей анимационный фильм "Боксбалет" является единственным номинантом на кинопремию "Оскар-2022" от РФ, не поедет на 94-ю церемонию награждения. Причиной послужило то, что мужчина не получил американскую визу. Об этом сообщает spletnik.

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Как известно, фильм остается номинирован на получение престижной кинопремии, однако сам режиссер не сможет присутствовать на официальной части в Америке. Дьяков отмечает, что не сожалеет по этому поводу, ведь сейчас и так не лучшие времена, а многие на данный момент находятся в экстремальных условиях, поэтому отмена его визита в США — не самое плохое, что может быть.

[ + – ] Трейлер к фильму Антона Дьякова, номинированного на "Оскар-2022"

Номинированный российский анимационный фильм "Боксбалет" – история любви балерины Ольги и боксера Евгения. Однако в российском прокате картина еще не вышла, а только планируется ее выход.

Ранее Фокус писал о том, что ведущая церемонии награждения "Оскар-2022" актриса Эми Шумер предложила Президенту Украины Владимиру Зеленскому принять участие в мероприятии.

Напомним, какой фильм, номинированный на Оскар-2022, лидирует среди зрительского голосования. Вокруг него долгое время были споры в Сети.