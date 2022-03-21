Единственный номинант на "Оскар" от России не смог получить визу в США
Ему не предоставили американскую визу.
42-летний российский режиссер Антон Дьяков, чей анимационный фильм "Боксбалет" является единственным номинантом на кинопремию "Оскар-2022" от РФ, не поедет на 94-ю церемонию награждения. Причиной послужило то, что мужчина не получил американскую визу. Об этом сообщает spletnik.
Как известно, фильм остается номинирован на получение престижной кинопремии, однако сам режиссер не сможет присутствовать на официальной части в Америке. Дьяков отмечает, что не сожалеет по этому поводу, ведь сейчас и так не лучшие времена, а многие на данный момент находятся в экстремальных условиях, поэтому отмена его визита в США — не самое плохое, что может быть.
Номинированный российский анимационный фильм "Боксбалет" – история любви балерины Ольги и боксера Евгения. Однако в российском прокате картина еще не вышла, а только планируется ее выход.
Ранее Фокус писал о том, что ведущая церемонии награждения "Оскар-2022" актриса Эми Шумер предложила Президенту Украины Владимиру Зеленскому принять участие в мероприятии.
Напомним, какой фильм, номинированный на Оскар-2022, лидирует среди зрительского голосования. Вокруг него долгое время были споры в Сети.