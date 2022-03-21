Єдиний номінант на "Оскар" від Росії не зміг отримати візу у США
Йому не надали американської візи.
42-річний російський режисер Антон Дьяков, чий анімаційний фільм "Боксбалет" є єдиним номінантом на кінопремію "Оскар-2022" від РФ, не поїде на 94-ту церемонію нагородження. Причиною стало те, що чоловік не отримав американської візи. Про це повідомляє spletnik.
Як відомо, фільм залишається номінованим на здобуття престижної кінопремії, проте сам режисер не зможе бути присутнім на офіційній частині в Америці. Дяков зазначає, що не шкодує з цього приводу, адже зараз і так не найкращі часи, а багато хто нині перебуває в екстремальних умовах, тому скасування його візиту до США — не найгірше, що може бути.
Номінований російський анімаційний фільм "Боксбалет" – історія кохання балерини Ольги та боксера Євгена. Проте в російському прокаті картина ще не вийшла, а лише планується її вихід.
Раніше Фокус писав про те, що ведуча церемонії нагородження "Оскар-2022" акторка Емі Шумер запропонувала Президенту України Володимиру Зеленському взяти участь у заході.
Нагадаємо, який фільм, номінований на Оскар-2022, лідирує серед голосування глядачів. Навколо нього тривалий час були суперечки в мережі.