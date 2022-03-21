Єдиний номінант на "Оскар" від Росії не зміг отримати візу у США

Йому не надали американської візи.

42-річний російський режисер Антон Дьяков, чий анімаційний фільм "Боксбалет" є єдиним номінантом на кінопремію "Оскар-2022" від РФ, не поїде на 94-ту церемонію нагородження. Причиною стало те, що чоловік не отримав американської візи. Про це повідомляє spletnik.

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Як відомо, фільм залишається номінованим на здобуття престижної кінопремії, проте сам режисер не зможе бути присутнім на офіційній частині в Америці. Дяков зазначає, що не шкодує з цього приводу, адже зараз і так не найкращі часи, а багато хто нині перебуває в екстремальних умовах, тому скасування його візиту до США — не найгірше, що може бути.

[ + – ] Трейлери фільму Антона Дьякова, номінованого на "Оскар-2022"

Номінований російський анімаційний фільм "Боксбалет" – історія кохання балерини Ольги та боксера Євгена. Проте в російському прокаті картина ще не вийшла, а лише планується її вихід.

Раніше Фокус писав про те, що ведуча церемонії нагородження "Оскар-2022" акторка Емі Шумер запропонувала Президенту України Володимиру Зеленському взяти участь у заході.

Нагадаємо, який фільм, номінований на Оскар-2022, лідирує серед голосування глядачів. Навколо нього тривалий час були суперечки в мережі.