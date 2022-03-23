Жена Олега Газманова рассказала, чем запаслась вместо гречки

"Кто-то сгребает гречку и сахар, а я схватила три флакона духов", — заявила Марина Газманова

Судя по сообщениям и видеосюжетам из РФ, с наложением санкций в дефиците оказались такие товары, как сахар и даже предметы женской гигиены. А перед магазинами выстроились очереди. Жена известного российского певца Олега Газманова тоже отправилась на шопинг, закупившись на "черный день". О чем и рассказала в соцсетях.

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Марина Газманова заявила, что не переживает из-за возможной нехватки продуктов и товаров первой необходимости. Ее больше беспокоит то, что произойдет с рынком косметики и парфюмерии.

"Кто-то жрет, хватает продукты, сметает с полок моющие средства для посуды и макароны. Скажу правду, паника подействовала на меня иначе. Я купила в панике три флакона любимого парфюма", — заявила жена Газманова.

[ + – ] Марина и Олег Газмановы Фото: Соцсети

Напомним, ранее Олег Газманов оказался в центре внимания из-за слухов о том, что он собирается получать гражданство Израиля (его мать была еврейкой и носила фамилию Альтшулер).

Впрочем, потом стало известно, что в гражданстве ему отказали, сам Газманов заявил, что никуда не собирался, на гражданство не подавал и сейчас находится в своем доме под Москвой и работает "над новыми песнями".

Также пиарщик певца Сергей Гроздев заявил, что новость о получении гражданства Газмановым – фейк.

"Это очередная фейковая история. Сейчас в Telegram-канале любой может написать что угодно. Никаких предпосылок для того, чтобы он захотел гражданство Израиля, нет", — сообщил Гроздев.

В любом случае, Олег Газманов выступил на концерте в Лужниках 18 марта 2022 года. Именно его номер прервал выступление Путина, когда его, по слухам, начали освистывать.

После, как рассказала Марина Газманова, ее мужа отвезли в Севастополь "на военном самолете", вернув домой этой же ночью.