Дружина Газманова розповіла, чим закупилася в умовах паніки та дефіциту в РФ

"Хтось згрібає гречку та цукор, а я схопила три флакони парфумів", — заявила Марина Газманова.

Судячи з повідомлень та відеосюжетів з РФ, з накладенням санкцій у дефіциті опинилися такі товари, як цукор і навіть предмети жіночої гігієни. А перед магазинами вишикувалися черги. Дружина відомого російського співака Олега Газманова теж поїхала на шопінг, закупившись на "чорний день". Про що й розповіла в соцмережах.

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Марина Газманова заявила, що не переживає через можливу нестачу продуктів і товарів першої необхідності. Її більше турбує те, що станеться з ринком косметики та парфумерії.

"Хтось жере, вистачає продукти, змітає з полиць мийні засоби для посуду та макарони. Скажу правду, паніка подіяла на мене інакше. Я купила в паніці три флакони улюбленого парфуму", — заявила дружина Газманова.

[ + – ] Марина та Олег Газманови Фото: Соцсети

Нагадаємо, раніше Олег Газманов опинився в центрі уваги через чутки про те, що він збирається отримувати громадянство Ізраїлю (його мати була єврейкою та мала прізвище Альтшулер).

Втім, потім стало відомо, що в громадянстві йому відмовили, сам Газманов заявив, що нікуди не збирався, на громадянство не подавав і зараз перебуває у своєму будинку під Москвою та працює над новими піснями.

Також піарник співака Сергій Гроздєв заявив, що новина про набуття громадянства Газмановим – фейк.

"Це чергова фейкова історія. Зараз у Telegram-каналі будь-хто може написати що завгодно. Жодних передумов для того, щоб він захотів громадянство Ізраїлю, немає", — повідомив Гроздєв.

У будь-якому разі Олег Газманов виступив на концерті в Лужниках 18 березня 2022 року. Саме його номер перервав виступ Путіна, коли його, з чуток, почали освистувати.

Після того, як розповіла Марина Газманова, її чоловіка відвезли до Севастополя "на військовому літаку", повернувши додому цієї ж ночі.