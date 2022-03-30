Датская сеть JYSK полностью уходит из РФ, но устраивает прощальную распродажу

Магазины компании были закрыты с 3 марта. Как тогда сообщалось, "временно"

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Датский мебельный ритейлер JYSK покидает российский рынок окончательно. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Ранее магазины в России были временно закрыты с 3 марта. А уже сегодня в компании объявили, что полностью уходят с рынка.

"Мы приехали в Россию с намерением сделать отличное предложение для населения России, и у нас был отличный старт, за что я могу только похвалить всех причастных коллег. Однако в текущей ситуации руководство и наши собственники не видят альтернативы закрытию нашей деятельности в РФ", — заявил президент и главный исполнительный директор JYSK Ян Бег.

В заявлении компании сказано, что JYSK свяжется с владельцами зданий, в которых в настоящее время находятся их магазины и договорятся о "справедливом урегулировании в этих особых обстоятельствах".

Однако завтра, 31 марта, магазины JYSK в России все же откроются, чтобы устроить тотальную распродажу и освободить склады. Как только товары будут проданы – магазины закроются навсегда. Сотрудники получат последнюю зарплату.

"Никто в управленческой команде не чувствует себя хорошо в этой ситуации. Я в том числе. Однако я не сомневаюсь, что это правильно. Я хочу поблагодарить всех наших российских коллег за их усилия и пожелать им удачи в будущем", — говорит Ян Бег.

Напомним, ранее в РФ уже закрылись магазины IKEA. В последний день россияне раскупали все, что оставалось на полках. У магазинов по всей стране выстроились многочасовые очереди. Теперь в этой стране пытаются зарегистрировать торговый "Идея", у которого совпадает и шрифт и даже фирменные цвета.