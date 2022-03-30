Данська мережа JYSK повністю йде з РФ, але влаштовує прощальний розпродаж

Магазини компанії зачинили з 3 березня. Як тоді повідомляли, "тимчасово"

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Данський меблевий ритейлер JYSK залишає російський ринок остаточно. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Раніше магазини в Росії тимчасово зачинили з 3 березня. А вже сьогодні в компанії оголосили, що повністю йдуть з ринку.

"Ми приїхали до Росії з метою зробити відмінну пропозицію для населення Росії, і в нас був чудовий старт, за що я можу лише похвалити всіх причетних колег. Однак у поточній ситуації керівництво та наші власники не бачать альтернативи зупиненню нашої діяльності у РФ", — заявив президент та головний виконавчий директор JYSK Ян Бег.

У заяві компанії сказано, що JYSK зв'яжеться з власниками будівель, в яких зараз знаходяться їхні магазини, та домовляться про "справедливе врегулювання в цих особливих обставинах".

Проте завтра, 31 березня, магазини JYSK у Росії все ж таки відчинять, щоб влаштувати тотальний розпродаж і звільнити склади. Щойно товари продадуть — магазини зачинять назавжди. Співробітники отримають останню зарплатню.

"Ніхто в управлінській команді не почувається добре в цій ситуації. Я зокрема. Проте я не сумніваюся, що це правильно. Я хочу подякувати всім нашим російським колегам за їхні зусилля і побажати їм удачі в майбутньому", — каже Ян Бег.

Нагадаємо, раніше у РФ вже зачинили магазини IKEA. В останній день росіяни розкуповували все, що залишалося на полицях. Біля магазинів по всій країні вишикувалися багатогодинні черги. Тепер у цій країні намагаються зареєструвати торговельний "Ідея", у якого збігається і шрифт, і навіть фірмові кольори.