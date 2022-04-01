Модель показов Prada и Givenchy из Броваров отправился на передовую

Парень настроен идти до конца, до победы Украины.

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Лев Улесов, житель Броваров, известен в мире моды как звезда показов брендов Prada, Hugo Boss, Berluti и Givenchy. После начала войны в его стране он резко изменил планы на будущее и надел камуфляж, чтобы защищать Украину от российских захватчиков, отправившись в ряды украинских защитников. Об этом пишет The Daily Star.

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21-летний манекенщик стал боевым медиком на передовой, использовав свое медицинское образование и знания психологии.

[ + – ] Лев Улесов отправился на передовую

Как известно, Лев Улесов закрывал показ Prada на Неделе моды в Милане в 2019 году, но сейчас решил использовать свое медицинское образование, чтобы помогать на передовой в Киеве, и сменил дорогую одежду на камуфляж и винтовку.

Броварчанин отмечал, что готов идти до конца, до победы Украины в этой войне.

[ + – ] Лев Улесов стал боевым медиком

"Я боевой медик, и мой план состоит в том, чтобы спасать людей из горячих мест, оказывать первую медицинскую помощь и вывозить тела за пределы линии фронта", — отмечал Лев.

Напомним, модель Даша Астафьева чистит картошку для солдат ВСУ, помогая готовить обеды на передовую.

Также Фокус писал об онлайн проекте украинской певицы Оли Поляковой для помощи украинским защитникам. Артистка будет ежедневно записывать видео благодарности врачам, медикам и спасателям, а люди смогут донатить средства для нужд ВСУ.