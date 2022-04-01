Модель показів Prada та Givenchy з Броварів вирушив на передову

Хлопець налаштований йти до кінця, до перемоги України.

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Лев Улесов, мешканець Броварів, відомий у світі моди як зірка показів брендів Prada, Hugo Boss, Berluti та Givenchy. Після початку війни в його країні він різко змінив плани на майбутнє та одягнув камуфляж, аби захищати Україну від російських загарбників, подавшись в ряди українських захисників. Про це пише The Daily Star.

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21-річний манекенник став бойовим медиком на передовій, використавши свою медичну освіту та знання з психології.

[ + – ] Лев Улесов відправився на передову

Як відомо, Лев Улесов закривав показ Prada на Тижні моди в Мілані у 2019 році, але зараз вирішив використати свою медичну освіту, щоб допомагати на передовій у Києві, і змінив дорогий одяг на камуфляж та гвинтівку.

Броварчанин зазначав, що готовий йти до кінця, до перемоги України в цій війні.

[ + – ] Лев Улесов став бойовим медиком

"Я бойовий медик, і мій план полягає в тому, щоби рятувати людей із гарячих місць, надавати першу медичну допомогу та вивозити тіла за межі лінії фронту", — зазначав Лев.

Нагадаємо, модель Даша Астаф'єва чистить картоплю для солдатів ЗСУ, допомагаючи готувати обіди на передову.

Також Фокус писав про онлайн-проєкт української співачки Олі Полякової для допомоги українським захисникам. Артистка щодня записуватиме відеоподяки лікарям, медикам та рятувальникам, а люди зможуть донатити кошти для потреб ЗСУ.