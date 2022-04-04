Фронтмен "Бумбокса" поделился селфи из освобожденного Ирпеня

Певец продолжает защищать Украину от российской агрессии.

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42-летний украинский певец и фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который прервал свой тур в США и вернулся защищать Украину от российских оккупантов, опубликовал снимок, сделанный в Ирпене. Фото он поделился на своей странице в Instagram.

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Артист сделал селфи в автомобиле, позируя в полной военной экипировке и тактических очках. На его лице можно увидеть шрам от недавнего ранения в результате минометного обстрела.

"Ребята наши сделали работу как следует! "Шашлыки" мародерские повсюду…", – говорится в подписи.

[ + – ] Андрей Хлывнюк Фото: Скриншот

Снимок собрал десятки тысяч лайков и сотни комментариев, в которых подписчики просят певца беречь себя и благодарят за смелость и гражданскую позицию.

Как известно, недавно ВСУ вошли в Ирпень, откуда бежала российская армия. Картина, открывшаяся военным, шокировала даже бывалых бойцов: трупы мирных жителей на улицах, в том числе детей и женщин. У многих были связаны руки за спиной.

Сам Хлывнюк поделился у себя фотографией расстрелянного легкового автомобиля, на котором был прикреплен листок с надписью "Дети".

[ + – ] ВС РФ расстреляли автомобиль с надписью "Дети" Фото: Скриншот

"Ф*шисткие свиньи, ненавижу вас!", – гласит подпись на английском языке.

Напомним, в начале марта исполнитель вступил в ряды территориальной обороны Киева, чтобы защищать свой город от российских военных, вторгшихся на территорию Украины 24 февраля.