Фронтмен "Бумбоксу" поділився селфі зі звільненого Ірпеня

Співак продовжує захищати Україну від російської агресії.

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42-річний український співак і фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який перервав свій тур у США та повернувся захищати Україну від російських окупантів, опублікував знімок, зроблений в Ірпені. Фото він поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Артист зробив селфі в автомобілі, позуючи у повному військовому спорядженні та тактичних окулярах. На його обличчі можна побачити шрам від нещодавнього поранення внаслідок мінометного обстрілу.

"Хлопці наші зробили роботу як слід! "Шашлики" мародерські всюди…"— йдеться у підписі.

[ + – ] Андрій Хливнюк Фото: Скриншот

Знімок зібрав десятки тисяч лайків і сотні коментарів, у яких підписники просять співака берегти себе та дякують за сміливість і громадянську позицію.

Як відомо, нещодавно ЗСУ увійшли до Ірпеня, звідки втекла російська армія. Картина, що відкрилася військовим, шокувала навіть бувалих бійців: трупи мирних жителів на вулицях, зокрема дітей і жінок. У багатьох були зв'язані руки за спиною.

Сам Хливнюк поділився у себе фото розстріляного легкового автомобіля, на якому було прикріплено аркуш із написом "Діти".

[ + – ] ЗС РФ розстріляли автомобіль із написом "Діти" Фото: Скриншот

"Ф*шисткі свині, ненавиджу вас!" — свідчить підпис англійською мовою.

Нагадаємо, на початку березня виконавець вступив до лав територіальної оборони Києва, щоб захищати своє місто від російських військових, які вторглися на територію України 24 лютого.