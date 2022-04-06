Благовещение 2022. Три простых рыбных блюда на 7 апреля

Именно 7 апреля верующие могут дать себе послабление во время Великого поста и порадовать себя рыбными блюдами

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Уже 7 апреля православные христиане будут отмечать Благовещение Пресвятой Богородицы, большой церковный праздник, принадлежащий к числу двунадесятых, то есть двенадцати важнейших после Пасхи праздников в православии.

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Сейчас верующие соблюдают Великий пост, один из самых строгих, который призван привести людей к смирению перед праздником Пасхи. И Благовещение именно тот день, когда позволено есть рыбу.

Ранее Фокус рассказывал, какие блюда принято ставить на праздничный стол и какие обряды и приметы сопровождают этот важный весенний праздник. Но теперь расскажем, какими рыбными блюдами можно себя порадовать в этот день, раз уж позволено официально.

Рыбные сеченики на Благовещение 2022

Фото: Instagram/Евгений Клопотенко

Сеченики – это национальное украинское блюдо и отличается оно от котлет тем, что рыбу (или мясо) для них рубят ножом, что дает иную структуру и вкус.

Ингредиенты:

600-700 г филе сома (1 небольшой сом)

100 мл уксуса

1 большая луковица

1 средняя морковь

1 л. воды

1 яйцо

1 ст. л. муки

3-4 ст. л. панировочных сухарей

соль и перец по вкусу

Сеченики можно приготовить из сырой рыбы, но если предварительно отварить ее в бульоне со специями, это придаст блюду аромат. А в выборе специй – ограничений нет: выбирайте, что вам по вкусу. Сома выпотрошить, удалить жабры, тщательно помыть и нарубить крупными кусками. Потом переложить в сотейник, залить водой, добавить уксус, лук и морковь. После закипания варить 2-3 минуты и оставить охлаждаться в бульоне.

Как рыба остынет – порубить ее в фарш ножом, удалив косточки. Добавить яйцо и муку, посолить и поперчить. Вымешать фарш, сформировать котлетки и запанировать в сухарях. Далее – действовать по вкусу. Сеченики можно жарить в масле на сковороде, а можно запечь в духовке. Запекать их следует при 180 градусах около 10 минут. Подавать с любым соусом и гарниром по вкусу.

Запеченная скумбрия к 7 апреля

Фото: Instagram/Евгений Клопотенко

Эта рыба обладает своим собственным неповторимым вкусом, а запекание в духовке поможет избежать распространению сильного рыбного аромата по всей кухне. Сейчас скумбрия продается замороженной целиком. Так что главное – правильно ее разморозить. Самый простой способ – просто оставить ее в холодильнике на 12 часов. Если сроки горят — положите ее в холодную воду в герметичном пакете.

Ингредиенты:

3 скумбрии

500 г красного лука (6-8 шт.)

3 зубчика чеснока

5 ст. л. оливкового масла (или любого растительного)

6 ст. л. винного уксуса (или 1-2 ст. л. столового уксуса 9%)

соль и перец по вкусу

Рыбу после разморозки стоит тщательно почистить, иначе она будет горчить: никаких следов внутренностей, или крови. Очистите лук, нарежьте полукольцами. Поджарьте его в масле, пока он не станет мягким, но не зажаристым. Добавьте чеснок и влейте винный уксус, если винного нет – добавьте 1-2 ст. л. обыкновенного столового уксуса 9%. Выпаривайте винный уксус, туша лук еще примерно 2 минуты.

Переложите лук в форму для запекания, сверху – скумбрию брюшками вниз, посыпьте солью и перцем. Накройте сверху фольгой и отправляйте рыбу в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

Благовещенская уха из карпа

Фото: Соцсети

Уху можно варить из любой рыбы, но из свежей речной – это уже классика. Можно варить уху и без риса, но тогда стоит увеличить количество картофеля. Также вместо риса можно взять пшено, или ячку.

Ингредиенты:

350 г карпа

4 картофелины

150 г риса

1 морковка

1 луковица

Лавровый лист, душистый перец горошком, соль и перец по вкусу

Рыбу хорошо помойте, очистите от чешуи и выпотрошите. Голову обязательно оставьте, с рыбьей головой бульон получается наваристей, только удалите жабры. Карпа разрежьте на крупные порционные куски. Морковь порежьте соломкой, лук – порежьте мелко, а рис промойте. Картофель можно порезать, как душе угодно, на вкус это не повлияет.

Приготовленные рис и овощи положите в кастрюлю, залейте водой. Поставьте на средний огонь, доведите бульон до кипения. Варите около 20 минут на слабом огне. Затем положите в кастрюлю с овощами карпа. Когда бульон закипит, снимите с него пену шумовкой, добавьте в уху лавровый лист, горошины перца и лавровый лист, посолите и поперчите по вкусу. Варите уху на медленном огне еще около 20 минут. А после выключайте огонь и дайте ухе настоятся еще минут 15. Подавайте горячей, украсив свежей зеленью.