Благовіщення 2022. Три прості рибні страви на 7 квітня

Саме 7 квітня віряни можуть дати собі послаблення під час Великого посту та порадувати себе рибними стравами.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Вже 7 квітня православні християни святкуватимуть Благовіщення Пресвятої Богородиці, велике церковне свято, що належить до дванадесятих, тобто дванадцяти найважливіших після Великодня свят у православ'ї.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зараз віряни дотримуються Великого посту, одного з найсуворіших, який покликаний привести людей до смирення перед святом Великодня. І Благовіщення саме той день, коли дозволено їсти рибу.

Раніше Фокус розповідав, які страви заведено ставити на святковий стіл та які обряди та прикмети супроводжують це важливе весняне свято. Але тепер розповімо, якими рибними стравами можна себе порадувати цього дня, якщо вже дозволено офіційно.

Рибні січеники на Благовіщення 2022

Фото: Instagram/Євген Клопотенко

Січеники — це національна українська страва і відрізняється вона від котлет тим, що рибу (або м'ясо) для них рубають ножем, що дає іншу структуру та смак.

Інгредієнти:

600-700 г філе сома (1 невеликий сом)

100 мл оцту

1 велика цибулина

1 середня морква

1 л води

1 яйце

1 ст. л борошна

3-4 ст. л панірувальних сухарів

сіль та перець до смаку

Січеники можна приготувати із сирої риби, але якщо заздалегідь відварити її в бульйоні зі спеціями, це надасть страві аромату. А у виборі спецій — обмежень немає: вибирайте, що вам до смаку. Сома випатрати, відрізати зябра, ретельно помити й нарубати великими шматками. Потім перекласти в сотейник, залити водою, додати оцет, цибулю та моркву. Після закипання варити 2-3 хвилини й залишити охолоджуватися в бульйоні.

Як риба охолоне — порубати її у фарш ножем, видаливши кісточки. Додати яйце та борошно, посолити та поперчити. Вимішати фарш, сформувати котлетки та запанірувати у сухарях. Далі — діяти до смаку. Січеники можна смажити в олії на сковороді, а можна запекти в духовці. Запікати їх слід за 180 градусів близько 10 хвилин. Подавати з будь-яким соусом та гарніром до смаку.

Запечена скумбрія до 7 квітня

Фото: Instagram/Євген Клопотенко

Ця риба має свій власний неповторний смак, а запікання в духовці допоможе уникнути поширення сильного рибного аромату по всій кухні. Зараз скумбрію продають повністю замороженою. Тож головне — правильно її розморозити. Найпростіший спосіб — просто залишити її в холодильнику на 12 годин. Якщо терміни горять, покладіть її в холодну воду в герметичному пакеті.

Інгредієнти:

3 скумбрії

500 г червоної цибулі (6-8 шт.)

3 зубчики часнику

5 ст. л оливкової олії (або будь-якої рослинної)

6 ст. л винного оцту (або 1-2 ст. л столового оцту 9%)

сіль та перець до смаку

Рибу після розморожування варто ретельно почистити, або ж вона гірчитиме: ніяких слідів нутрощів, або крові. Почистіть цибулю, наріжте півкільцями. Підсмажте її в олії, поки вона не стане м'якою, але не засмаженою. Додайте часник і влийте винний оцет, якщо винного немає — додайте 1-2 ст. л звичайного столового оцту 9%. Випарюйте винний оцет, тушкуючи цибулю ще приблизно 2 хвилини.

Перекладіть цибулю у форму для запікання, зверху — скумбрію черевцями вниз, посипте сіллю та перцем. Накрийте зверху фольгою та відправляйте рибу в духовку на 40 хвилин з температурою 180 градусів.

Благовіщенська юшка з коропа

Фото: Соцсети

Юшку можна варити з будь-якої риби, але зі свіжої річкової — це вже класика. Можна варити юшку і без рису, але тоді варто збільшити кількість картоплі. Також замість рису можна взяти пшоно, або ячну крупу.

Інгредієнти:

350 г коропа

4 картоплини

150 г рису

1 морквина

1 цибулина

Лавровий лист, запашний перець горошком, сіль та перець до смаку

Рибу добре помийте, очистіть від луски й випатрайте. Голову обов'язково залиште, з риб'ячою головою бульйон виходить наваристий, тільки видаліть зябра. Карпа розріжте на великі порційні шматки. Моркву поріжте соломкою, цибулю — дрібно , а рис промийте. Картоплю можна порізати, як заманеться, на смак це не вплине.

Приготовлені рис та овочі покладіть у каструлю, залийте водою. Поставте на середній вогонь, доведіть до кипіння бульйон. Варіть близько 20 хвилин на слабкому вогні. Потім покладіть у каструлю з овочами коропа. Коли бульйон закипить, зніміть з нього піну шумівкою, додайте в юшку лавровий лист, горошини перцю, посоліть і поперчіть до смаку. Варіть юшку на повільному вогні ще близько 20 хвилин. А потім вимикайте вогонь і дайте юшці ще хвилин 15. Подавайте гарячою, прикрасивши свіжою зеленню.