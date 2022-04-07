Во Франции хотят арестовать картину российского миллиардера

Ряд картин из русских галерей и частных коллекций не планируют возвращать домой.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Во Франции планируют арестовать картину из коллекции Морозовых, принадлежащую российскому миллиардеру и политику Петру Авену. Об этом сообщает spletnik.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Ряд картин из России оказался в столице Франции, поскольку там проходила выставка в Фонде Louis Vuitton. Однако их невозможно вернуть в Россию по ряду причин, включая санкции и проблемы с логистикой.

Вопрос о дальнейшей судьбе картин возник сразу после начала российского военного вторжения в Украину. Поэтому выставку продлили на месяц — с 3 марта по 3 апреля. Но сейчас вопросы с картинами готовы решить кардинально.

Среди картин – коллекции из Пушкинского музея, Эрмитажа и частных коллекций, среди которых и картина Петра Авена – автопортрет Петра Кончаловского. Также есть картины Ван Гога, Ильи Репина, Эдуарда Мане, Пабло Пикассо и других известных художников.

[ + – ] Одна из арестованных картин авторства Пабло Пикассо

И теперь судьба картин зависит исключительно от решения властей Франции, а точнее, его вынесут после второго тура президентских выборов, запланированного на 24 апреля 2022 года.

Главу правления LVMH Бернара Арно, свекра российской супермодели и благотворительницы Натальи Водяновой и главу фонда Louise Vuitton, от процесса решения дальнейшей судьбы коллекции отстранили.

Напомним, миллиардер Петр Авен рассказывал, что не знает, как теперь жить из-за введенных санкций.

Ранее Фокус писал о решении Лондонской национальной галереи переименовать картину Эдгара Дега "Русские танцовщицы" в "Украинских танцовщиц".