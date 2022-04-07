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Во Франции хотят арестовать картину российского миллиардера

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Фото: ТАСС | Петр Авен

Ряд картин из русских галерей и частных коллекций не планируют возвращать домой.

Во Франции планируют арестовать картину из коллекции Морозовых, принадлежащую российскому миллиардеру и политику Петру Авену. Об этом сообщает spletnik.

Ряд картин из России оказался в столице Франции, поскольку там проходила выставка в Фонде Louis Vuitton. Однако их невозможно вернуть в Россию по ряду причин, включая санкции и проблемы с логистикой.

Вопрос о дальнейшей судьбе картин возник сразу после начала российского военного вторжения в Украину. Поэтому выставку продлили на месяц — с 3 марта по 3 апреля. Но сейчас вопросы с картинами готовы решить кардинально.

Среди картин – коллекции из Пушкинского музея, Эрмитажа и частных коллекций, среди которых и картина Петра Авена – автопортрет Петра Кончаловского. Также есть картины Ван Гога, Ильи Репина, Эдуарда Мане, Пабло Пикассо и других известных художников.

Одна из арестованных картин авторства Пабло Пикассо

И теперь судьба картин зависит исключительно от решения властей Франции, а точнее, его вынесут после второго тура президентских выборов, запланированного на 24 апреля 2022 года.

Главу правления LVMH Бернара Арно, свекра российской супермодели и благотворительницы Натальи Водяновой и главу фонда Louise Vuitton, от процесса решения дальнейшей судьбы коллекции отстранили.

Напомним, миллиардер Петр Авен рассказывал, что не знает, как теперь жить из-за введенных санкций.

Ранее Фокус писал о решении Лондонской национальной галереи переименовать картину Эдгара Дега "Русские танцовщицы" в "Украинских танцовщиц".