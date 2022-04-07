У Франції хочуть арештувати картину російського мільярдера

Низку картин з російських галерей і приватних колекцій не планують повертати додому.

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У Франції планують арештувати картину з колекції Морозових, що належить російському мільярдеру та політику Петру Авену. Про це повідомляє spletnik.

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Низка російських картин опинилася в столиці Франції, оскільки там проходила виставка у Фонді Louis Vuitton. Проте наразі їх неможливо повернути до Росії через низку причин, враховуючи санкції та проблеми з логістикою.

Питання про подальшу долю картин постало одразу після початку російського воєнного вторгнення в Україну. Тож виставку продовжили на місяць — з 3-го березня по 3-тє квітня. Та наразі питання з картинами готові вирішити кардинально.

Серед картин — колекції з Пушкінського музею, Ермітажу та приватних колекцій, серед яких і картина Петра Авена — автопортрет Петра Кончаловського. Також там є картини Ван Гога, Іллі Рєпіна, Едуарда Мане, Пабло Пікассо й інших відомих художників.

[ + – ] Одна із заарештованих картин авторства Пабло Пікассо

І тепер доля картин залежить винятково від рішення влади Франції, а точніше його винесуть після другого туру президентських виборів, який запланований на 24 квітня 2022 року.

Голову правління LVMH Бернара Арно, свекра російської супермоделі та благодійниці Наталії Водянової, від процесу вирішення подальшої долі колекції відсторонили.

Нагадаємо, мільярдер Петро Авен розповідав, що не знає, як тепер жити через запроваджені санкції.

Раніше Фокус писав про рішення Лондонської національної галереї перейменувати картину Едґара Деґа "Російські танцівниці" на "Українських танцівниць".