Спасение Бублика: украинский защитник нашел пропавшего кота на руинах дома в Ирпене (видео)

Животное вернулось в свой дом, застав на месте лишь руины.

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Украинские военные спасают не только людей, помогая им выбраться из горячих точек и освобождая села и города от российской армии, но и помогают животным. Очередную удивительную историю рассказал в своем телеграмм-канале известный украинский блогер, писатель, ветеран АТО, снова вставший на защиту родины Алексей Петров.

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По его словам, у его друзей в Ирпене оккупанты несколькими прямыми попаданиями полностью уничтожили дом. К счастью, семья успела выехать еще в первую неделю, забрав с собой собаку. Однако кот Бублик, который тоже жил у них, убежал в испуге куда-то еще в первый день обстрелов, отреагировав на громкие звуки.

Уезжая из Ирпеня люди искали кота, но безуспешно, и с тяжелым сердцем покинули городок, надеясь на то, что Бублик выживет. А потом "прилетели подарки от "асвабадителей"".

"Вчера друг впервые был на пепелище. Забрал уцелевшую чашку, которую четверть века назад дарил любимой. Прошелся по развалинам в поисках кота. Может он попал под российские осколки, то хоть похоронить друга по-человечески. Ведь столько радости семье подарил Бублик. Но кота не было. Оставался призрачный шанс на чудо", – пишет Алексей.

И оно не заставило себя ждать.

"Уже сегодня будучи в Ирпене, я решил заскочить к друзьям. Вернее туда, где когда-то был их дом. Мало ли? Ведь домашние коты, если они живы, возвращаются домой. Туда, где было тепло и уютно. Туда, где всегда почухают пузико. Даже если дом уничтожен, они придут. Если конечно живы. Не хотелось думать о плохом. Хотя… Когда война выкашивает людей сотнями, то сами понимаете. Вышел из машины и позвал кота. А вдруг?! "Бублик! Бублик! Кыс, кыс, кыс!". И когда услышал слабое "Мяяяуууу", то не поверил своим ушам!… Господи! Быть не может! Оказывается, может! Бублик выжил! Истощен, напуган до невозможности. Усы и шерсть обгоревшие. Но главное, что жив!", – рассказывает автор, опубликовав видео руин дома и кота, который вернулся.

Кота сразу же забрали и передадут друзьям хозяйки, которые теперь организуют ему путешествие к его семье.

Тем временем в экопарке под Харьковом, который оккупанты уничтожают постоянными обстрелами, началась эвакуация животных. Львов, тигров, пантер, медведей вывозят в более безопасные регионы страны, чтобы спасти от смерти. Ранее там уже погибли бизоны, кенгуру и другие животные, а также сотрудники парка.