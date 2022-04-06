Порятунок Бублика: український захисник знайшов зниклого кота на руїнах будинку в Ірпені (відео)

Тварина повернулася до своєї оселі, заставши на місці лише руїни.

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Українські військові рятують не лише людей, допомагаючи їм вибратися з гарячих точок і звільняючи села та міста від російської армії, а й допомагають тваринам. Чергову дивовижну історію розповів у своєму телеграм-каналі відомий український блогер, письменник, ветеран АТО, який знову став на захист батьківщини, Олексій Петров.

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За його словами, у його друзів в Ірпені окупанти декількома прямими влученнями повністю знищили будинок. На щастя, сім'я встигла виїхати ще першого тижня, забравши із собою собаку. Проте кіт Бублик, який теж жив у них, утік із переляку кудись ще в перший день обстрілів, відреагувавши на гучні звуки.

Виїжджаючи з Ірпеня люди шукали кота, але безуспішно, і з тяжким серцем покинули містечко, сподіваючись, що Бублик виживе. А потім "прилетіли подарунки від "асвабадителей"".

"Учора друг уперше був на згарищі. Забрав уцілілу чашку, яку чверть століття тому дарував коханій. Пройшовся по руїнах у пошуках кота. Може він потрапив під російські уламки, то хоч поховати друга по-людськи. Адже стільки радості сім'ї подарував Бублик. Але кота не було. Залишався примарний шанс на диво", — пише Олексій.

І воно не забарилося.

"Уже сьогодні будучи в Ірпені, я вирішив заскочити до друзів. Точніше туди, де колись був їхній будинок. Мало що? Адже домашні коти, якщо вони живі, повертаються додому. Туди, де було тепло та затишно. Туди, де завжди почухають пузико. Навіть якщо будинок знищений, вони прийдуть. Якщо звичайно живі. Не хотілося думати про погане. Хоча… Коли війна викошує людей сотнями, то самі розумієте. Вийшов із машини і покликав кота. А раптом?! "Бублик! Бублик! Киць-киць-киць!". І коли почув слабке "Мяяяуууу", то не повірив своїм вухам!… Господи! Бути не може! Виявляється, може! Бублик вижив! Виснажений, наляканий до неможливості. Вуса і шерсть обгорілі. Але головний, що живий!", — розповідає автор, опублікувавши відео руїн будинку та кота, який повернувся.

Кота одразу ж забрали та передадуть друзям господині, які тепер організують йому подорож до його родини.

Тим часом в екопарку під Харковом, що його окупанти знищують постійними обстрілами, почалася евакуація тварин. Львів, тигрів, пантер, ведмедів вивозять у безпечніші регіони країни, щоб урятувати від смерті. Раніше там уже загинули бізони, кенгуру й інші тварини, а також працівники парку.