"В Украине сейчас детей взрывают". Майкл Бэй прокомментировал драку на "Оскаре"

По словам знаменитости, Голливуд слишком зациклен на себе.

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57-летний американский кинорежиссер Майкл Бэй прокомментировал скандал с актером Уиллом Смитом на 94-й церемонии "Оскар", когда тот ударил ведущего Криса Рока за неудачную шутку о жене Смита. Об этом пишет Yahoo.

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По словам Майкла Бэя, не эту тему сейчас следует активно обсуждать.

"Люди только об этом и говорят. А меня это совсем не беспокоит. Голливуд становится очень зацикленным на себе. В Украине сейчас детей взрывают. Мы должны говорить об этом. Мне действительно все равно", — отметил кинорежиссер, известный своими картинами "Трансформеры", "Армагедон", "Плохие парни", "Остров" и другие.

В частности Бэй добавил, что никогда не замечал чрезмерной агрессивности Уилла Смита и сначала он подумал, что вся эта история является постановкой, ведь Смит улыбался.

[ + – ] Джада Пинкетт-Смит страдает от чрезмерного выпадения волос

"Я работал с ним. Он не такой парень. Я никогда не видел, чтобы он так терял хладнокровие", — прокомментировал характер Уилла Смита Майкл Бэй.

Напомним, в прямом эфире церемонии "Оскар-2022" Уилл Смит вышел на сцену и дал пощечину комику Крису Року, который неудачно пошутил об отсутствии волос на голове жены актера, Джады Пинкетт-Смит, страдающей от алопеции — чрезмерного выпадения волос.

Впоследствии актера из-за инцидента исключили из Американской киноакадемии.