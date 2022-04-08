"В Україні зараз дітей підривають". Майкл Бей прокоментував бійку на "Оскарі"

За словами знаменитості, Голлівуд занадто зациклений на собі.

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57-річний американський кінорежисер Майкл Бей прокоментував скандал з актором Віллом Смітом на 94-й церемонії "Оскар", коли той вдарив ведучого Кріса Рока за невдалий жарт про дружину Сміта. Про це пише Yahoo.

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За словами Майкла Бея, не цю тему наразі варто активно обговорювати.

"Люди лише про це й говорять. А мене це зовсім не турбує. Голлівуд стає дуже зацикленим на собі. В Україні зараз дітей підривають. Ми маємо говорити про це. Мені справді байдуже", – зазначив кінорежисер, відомий своїми картинами "Трансформери", "Армагедон", "Погані хлопці", "Острів" та інші.

Зокрема Бей додав, що ніколи не помічав надмірної агресивності за Віллом Смітом і спочатку він подумав, що вся ця історія є постановкою, адже Сміт посміхався.

[ + – ] Джада Пінкетт-Сміт страждає від надмірного випадіння волосся

"Я працював з ним. Він не такий хлопець. Я ніколи не бачив, щоб він так втрачав холоднокровність", — прокоментував характер Вілла Сміта Майкл Бей.

Нагадаємо, у прямому ефірі церемонії "Оскар-2022" Вілл Сміт вийшов на сцену та дав ляпаса коміку Крісу Року, який невдало пожартував про відсутність волосся на голові дружини актора, Джади Пінкетт-Сміт, яка страждає від алопеції — надмірного випадіння волосся.

Згодом актора через інцидент виключили з Американської кіноакадемії.