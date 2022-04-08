"В Україні зараз дітей підривають". Майкл Бей прокоментував бійку на "Оскарі"
За словами знаменитості, Голлівуд занадто зациклений на собі.
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57-річний американський кінорежисер Майкл Бей прокоментував скандал з актором Віллом Смітом на 94-й церемонії "Оскар", коли той вдарив ведучого Кріса Рока за невдалий жарт про дружину Сміта. Про це пише Yahoo.
За словами Майкла Бея, не цю тему наразі варто активно обговорювати.
"Люди лише про це й говорять. А мене це зовсім не турбує. Голлівуд стає дуже зацикленим на собі. В Україні зараз дітей підривають. Ми маємо говорити про це. Мені справді байдуже", – зазначив кінорежисер, відомий своїми картинами "Трансформери", "Армагедон", "Погані хлопці", "Острів" та інші.
Зокрема Бей додав, що ніколи не помічав надмірної агресивності за Віллом Смітом і спочатку він подумав, що вся ця історія є постановкою, адже Сміт посміхався.
"Я працював з ним. Він не такий хлопець. Я ніколи не бачив, щоб він так втрачав холоднокровність", — прокоментував характер Вілла Сміта Майкл Бей.
Нагадаємо, у прямому ефірі церемонії "Оскар-2022" Вілл Сміт вийшов на сцену та дав ляпаса коміку Крісу Року, який невдало пожартував про відсутність волосся на голові дружини актора, Джади Пінкетт-Сміт, яка страждає від алопеції — надмірного випадіння волосся.
Згодом актора через інцидент виключили з Американської кіноакадемії.