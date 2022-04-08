В сети появились свежие фото Брюса Уиллиса после новостей о его болезни

Автором снимков является 10-летня дочь Эммы и Брюса Уиллисов Мэйбл Рэй.

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Жена 67-летнего голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг Уиллис опубликовала в Instagram пару новых фотографий, которые стали первыми после того, как весь мир узнал о неутешительном диагнозе ее супруга.

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На снимках, сделанных 10-летней дочерью пары Мэйбл Рэй Уиллис, супруги в туристическом снаряжении наслаждаются солнечным днем ​​в лесу. Она поделилась ими вместе с милой подписью "Мама и папа в своей любимой среде обитания #offthegrid".

Пост Эммы является мощным напоминанием о том, что, хотя актер больше не будет работать, у него все еще есть возможность жить своей жизнью, учась справляться с симптомами афазии. Предстоящий путь может быть сложным для пары в определенные моменты, но этот выход на пенсию не является последней главой для Брюса Уиллиса. Это просто новая жизнь вдали от всеобщего внимания.

Эмма и Брюс женаты с 2009 года. На момент знакомства с будущей супругой Уиллис был звездой мирового масштаба. Первым проектом, принесшим ему славу, стал сериал "Лунный свет", в котором также снималась Сибилл Шеперд. Его игра была отмечена премией "Эмми".

Секс-символом он стал после выхода франшизы "Крепкий орешек".

Недавно стало известно, что Брюс Уиллис уходит из кино из-за проблем со здоровьем. В последние годы он снимался в откровенно низкопробных фильмах ради заработка, но только сейчас стало понятно, почему актер брался за такую работу. Он хотел заработать побольше денег, чтобы максимально обеспечить семью, поскольку понимает, что это – его последние роли. К тому же знаменитость избавился от ряда дорогих квартир и особняков.

Родные Уиллиса рассказали, что у него диагностирована афазия – расстройство речи с нарушением ее восприятия при сохранении слуха. Она возникает при органических поражениях речевых отделов коры головного мозга в результате перенесенных травм, опухолей, инсультов, воспалительных процессов и при некоторых психических заболеваниях.

В скором времени на экраны выйдут последние новые картины с Брюсом: "Вендетта" и "Крепость: Взгляд снайпера". Еще пять проектов находятся на разных этапах постпродакшна.

Всего на счету Уиллиса – более 100 фильмов, многие из которых стали классикой жанра.