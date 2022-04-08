У мережі з'явилися свіжі фото Брюса Вілліса після новин про його хворобу

Автором знімків є 10-річна донька Емми та Брюса Віллісів Мейбл Рей.

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Дружина 67-річного голлівудського актора Брюса Вілліса Емма Гемінґ-Вілліс опублікувала в Instagram пару нових фотографій, які стали першими після того, як увесь світ дізнався про невтішний діагноз її чоловіка.

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На знімках, зроблених 10-річною дочкою пари Мейбл Рей Вілліс, подружжя в туристичному спорядженні насолоджується сонячним днем ​​у лісі. Вона поділилася ними разом з милим підписом "Мама і тато у своєму улюбленому середовищі #offthegrid".

Пост Емми є потужним нагадуванням про те, що, хоча актор більше не працюватиме, у нього все ще є можливість жити своїм життям, навчаючись справлятися із симптомами афазії. Майбутній шлях може бути складним для пари в певні моменти, але цей вихід на пенсію не є останнім розділом для Брюса Вілліса. Це просто нове життя далеко від загальної уваги.

Емма та Брюс одружені з 2009 року. На момент знайомства з майбутньою дружиною Вілліс був зіркою світового масштабу. Першим проєктом, який приніс йому славу, став серіал "Місячне світло", в якому також знімалася Сібілл Шеперд. Його гру відзначили премією "Еммі".

Секс-символом він став після виходу франшизи "Міцний горішок".

Нещодавно стало відомо, що Брюс Вілліс йде з кіно через проблеми зі здоров'ям. В останні роки він знімався у відверто низькопробних фільмах заради заробітку, але тільки зараз стало зрозуміло, чому актор брався за таку роботу. Він хотів заробити більше грошей, щоб максимально забезпечити сім'ю, оскільки розуміє, що це — його останні ролі. До того ж знаменитість позбавився низки дорогих квартир і особняків.

Рідні Вілліса розповіли, що в нього діагностовано афазію — розлад мови з порушенням її сприйняття зі збереженням слуху. Вона виникає через органічні ураження мовних відділів кори головного мозку внаслідок перенесених травм, пухлин, інсультів, запальних процесів та під час деяких психічних захворювань.

Незабаром на екрани вийдуть останні нові картини з Брюсом: "Вендета" та "Фортеця: Погляд снайпера". Ще п'ять проєктів знаходяться на різних етапах постпродакшну.

Усього на рахунку Вілліса — понад 100 фільмів, багато з яких стали класикою жанру.