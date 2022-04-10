Эллен Дедженерес призвала мировых лидеров поддержать украинских беженцев

В список мировых знаменитостей, поддержавших Украину, добавилось еще одно имя.

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64-летняя американская актриса и ведущая популярного ток-шоу Эллен Дедженерес призвала мировых лидеров поддержать беженцев из Украины. Видео с призывом она поделилась на своей Instagram-странице с 117 млн подписчиков.

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"Сегодня у меня есть сообщения для мировых лидеров, которые будут решать, как поддержать украинских беженцев и перемещенных лиц по всему миру, крайне нуждающихся в ваших немедленных действиях. Я знаю, вы скоро встретитесь, чтобы решить, какое финансирование предоставить, и я призываю вас делать правильные вещи. Пожалуйста, поддержите беженцев и внесите свой вклад в миллиарды, которые так необходимы. Пожалуйста, вступитесь за беженцев из Украины и окажите им помощь!" — заявила Дедженерес, добавив хэштег #StandUpForUkraine.

Знаменитость отметила в подписи под видео, что в настоящее время более 80 миллионов людей по всему миру вынуждены покидать свои дома из-за войн, домашнего насилия, нарушений прав человека и т.д.

[ + – ] Эллен Дедженерес призвала помочь украинским беженцам

Напомним, итальянская группа-победитель Евровидения-2021 Maneskin опубликовала клип на песню, посвященную Украине. В частности, музыканты попросили всех небезразличных поддерживать украинских беженцев, которые, убегая от войны, покинули свои дома.

Также Фокус писал о пожертвованиях украинским беженцам в полмиллиона долларов от легендарной американской группы Metallica.