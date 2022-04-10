Еллен Дедженерес закликала світових лідерів підтримати українських біженців

До списку світових знаменитостей, котрі підтримали Україну, додалося ще одне ім'я.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

64-річна американська акторка та ведуча популярного токшоу Еллен Дедженерес закликала світових лідерів підтримати біженців з України. Відео із закликом вона поділилася на своїй Instagram-сторінці зі 117 млн підписників.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

"Сьогодні в мене є повідомлення для світових лідерів, які вирішуватимуть, як підтримати українських біженців і переміщених осіб по всьому світу, котрі вкрай потребують ваших негайних дій. Я знаю, ви скоро зустрінетеся, щоб вирішити, яке фінансування надати, і я закликаю вас робити правильні речі. Будь ласка, підтримайте біженців і зробіть свій внесок у мільярди, які так необхідні. Будь ласка, заступіться за біженців з України і надайте їм допомогу!" — заявила Дедженерес, додавши хештег #StandUpForUkraine.

Знаменитість зазначила в підписі під відео, що наразі понад 80 мільйонів людей по всьому світові змушені покидати свої домівки через війни, домашнє насильство, порушення прав людини тощо.

[ + – ] Еллен Дедженерес закликала допомогти українським біженцям

Нагадаємо, італійський гурт-переможець Євробачення-2021 Maneskin опублікував кліп на пісню, присвячену Україні. Зокрема музиканти попросили всіх небайдужих підтримувати українських біженців, котрі, тікаючи від війни, покинули свої домівки.

Також Фокус писав про пожертвування українським біженцям в пів мільйона доларів від легендарного американського гурту Metallica.