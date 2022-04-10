RU
RU
Розділи
Матеріали
Стиль життя Російсько-українська війна

Еллен Дедженерес закликала світових лідерів підтримати українських біженців

170
Еллен Дедженерес, Еллен Дедженерес підтримала Україну, Еллен Дедженерес закликала допомогти українським біженцям
Фото: Скріншот | Еллен Дедженерес

До списку світових знаменитостей, котрі підтримали Україну, додалося ще одне ім'я.

64-річна американська акторка та ведуча популярного токшоу Еллен Дедженерес закликала світових лідерів підтримати біженців з України. Відео із закликом вона поділилася на своїй Instagram-сторінці зі 117 млн підписників.

"Сьогодні в мене є повідомлення для світових лідерів, які вирішуватимуть, як підтримати українських біженців і переміщених осіб по всьому світу, котрі вкрай потребують ваших негайних дій. Я знаю, ви скоро зустрінетеся, щоб вирішити, яке фінансування надати, і я закликаю вас робити правильні речі. Будь ласка, підтримайте біженців і зробіть свій внесок у мільярди, які так необхідні. Будь ласка, заступіться за біженців з України і надайте їм допомогу!" — заявила Дедженерес, додавши хештег #StandUpForUkraine.

Знаменитість зазначила в підписі під відео, що наразі понад 80 мільйонів людей по всьому світові змушені покидати свої домівки через війни, домашнє насильство, порушення прав людини тощо.

Еллен Дедженерес закликала допомогти українським біженцям

Нагадаємо, італійський гурт-переможець Євробачення-2021 Maneskin опублікував кліп на пісню, присвячену Україні. Зокрема музиканти попросили всіх небайдужих підтримувати українських біженців, котрі, тікаючи від війни, покинули свої домівки.

Також Фокус писав про пожертвування українським біженцям в пів мільйона доларів від легендарного американського гурту Metallica.