Больше не фаст-фуд. Бургеры в Burger King в России стоят в два раза дороже

Ранее бренд заявил о том, что останавливает все сделки в РФ.

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Сеть ресторанов фастфуда "Burger King" в России подняла цены на свою продукцию более чем в два раза. Об этом сообщает телеграм-канал "Антиглянец".

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Цены на бургеры бренда варьируются от 419 до 470 рублей за штуку. А специальное меню обойдется более чем в 750 рублей.

Отмечается, что еще зимой цены на те же позиции были в 2-2,5 раза ниже.

[ + – ] Цены на фастфуд в России выросли более чем в два раза. Фото: Антиглянец

Напомним, Burger King после начала полномасштабной российской военной агрессии на территории Украины объявил о прекращении всех сделок на российском рынке. В частности, инвестиций и корпоративной поддержки ресторанов. Впрочем, фастфуд под брендом Burger King продолжает продаваться на территории РФ.

Похожая ситуация была и с не менее известным брендом фастфуда McDonald's. Сеть объявила о закрытии всех ресторанов на территории России. Люди ухватились успеть в последние дни работы ресторанов и начали продавать бургеры в Сети за тысячи рублей. Однако впоследствии оказалось, что определенные рестораны в конкретных областях РФ продолжают работать даже без изменения цен.