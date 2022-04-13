Більше не фаст-фуд. Бургери у Burger King у Росії коштують вдвічі дорожче

Раніше бренд заявив про те, що зупиняє всі операції в РФ.

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Мережа ресторанів фастфуду "Burger King" у Росії підняла ціни на свою продукцію в понад два рази. Про це повідомляє телеграм-канал "Антиглянець".

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Ціни на бургери бренду варіюються від 419 до 470 рублів за штуку. А спеціальне меню обійдеться в понад 750 рублів.

Зазначається, що ще взимку ціни на ті самі позиції були в 2-2,5 рази нижчі.

[ + – ] Ціни на фастфуд у Росії виросли в понад два рази. Фото: Антиглянець

Нагадаємо, Burger King після початку повномасштабної російської військової агресії на території України оголосив про припинення всіх операцій на російському ринку. Зокрема інвестицій та корпоративної підтримки ресторанів. Утім, фастфуд під брендом Burger King продовжує продаватися на території РФ.

Схожа ситуація була і з не менш відомим брендом фастфуду McDonald's. Мережа оголосила про закриття всіх ресторанів на території Росії. Люди схопилися встигнути в останні дні роботи ресторанів та почали продавати бургери в мережі за тисячі рублів. Проте згодом з'ясувалося, що певні ресторани в конкретних областях РФ продовжують працювати, навіть без зміни цін.