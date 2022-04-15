Телеведущий Александр Васильев сбежал из России
Список людей, покинувших "тонущий корабль", увеличивается.
Мы . Мы из Украины
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Российский коллекционер и историк моды Александр Васильев покинул территорию РФ. Об этом сообщает телеграм-канал НеМалахов.
Как известно, ведущий программы "Модный приговор" сейчас находится на территории Турции. Его побег произошел после того, как Васильев перенес гипертонический криз.
После ухудшения самочувствия 63-летнего мужчины пришлось вызвать скорую помощь. После этого Александр Васильев уехал на территорию Турции.
Причины ряда выездов известных людей из России связаны в основном с началом полномасштабной войны РФ против Украины и введение исторических санкций, в результате чего ряд мировых брендов ушел с российского рынка, а курс рубля упал до исторического минимума. В частности по всему миру "кенселят" российских специалистов, например, Валентина Юдашкина изгнали с Недели моды в Париже.
Ранее сообщалось о побеге из РФ российской блогера Ксении Собчак. Она продала недвижимость в России и получила гражданство Израиля.
Также Фокус писал о планах российского рэпера Алишера Моргенштерна получить гражданство Израиля.