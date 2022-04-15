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Телеведущий Александр Васильев сбежал из России

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Фото: alexandre_vassiliev | Александр Васильев

Список людей, покинувших "тонущий корабль", увеличивается.

Российский коллекционер и историк моды Александр Васильев покинул территорию РФ. Об этом сообщает телеграм-канал НеМалахов.

Как известно, ведущий программы "Модный приговор" сейчас находится на территории Турции. Его побег произошел после того, как Васильев перенес гипертонический криз.

Александр Васильев стал известен благодаря программе "Модный приговор"

После ухудшения самочувствия 63-летнего мужчины пришлось вызвать скорую помощь. После этого Александр Васильев уехал на территорию Турции.

Причины ряда выездов известных людей из России связаны в основном с началом полномасштабной войны РФ против Украины и введение исторических санкций, в результате чего ряд мировых брендов ушел с российского рынка, а курс рубля упал до исторического минимума. В частности по всему миру "кенселят" российских специалистов, например, Валентина Юдашкина изгнали с Недели моды в Париже.

Ранее сообщалось о побеге из РФ российской блогера Ксении Собчак. Она продала недвижимость в России и получила гражданство Израиля.

Также Фокус писал о планах российского рэпера Алишера Моргенштерна получить гражданство Израиля.