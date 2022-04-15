Телеведучий Олександр Васильєв втік із Росії

Список людей, котрі покинули "корабель, що тоне", збільшується.

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Російський колекціонер та історик моди Олександр Васильєв покинув територію РФ. Про це повідомляє телеграм-канал НеМалахов.

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Як відомо, ведучий програми "Модний вирок" наразі перебуває на території Туреччини. Його втеча сталася після того, як Васильєв переніс гіпертонічний криз.

[ + – ] Олександр Васильєв став відомим завдяки програмі "Модний вирок"

Після погіршення самопочуття 63-річного чоловіка довелося викликати швидку допомогу. Після цього Олександр Васильєв виїхав на територію Туреччини.

Причини низки виїздів відомих людей з Росії пов'язані здебільшого з початком повномасштабної війни РФ проти України та запровадження історичних санкцій, через що низка світових брендів пішли з російського ринку, а курс рубля впав до історичного мінімуму. Зокрема по світу "кенселять" російських фахівців, наприклад, Валентина Юдашкіна вигнали з Тижня моди в Парижі.

Раніше повідомлялося про втечу з РФ російської блогерки Ксенії Собчак. Вона продала нерухомість у Росії та отримала громадянство Ізраїлю.

Також Фокус писав про плани російського репера Алішера Моргенштерна отримати громадянство Ізраїлю.