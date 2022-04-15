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Телеведучий Олександр Васильєв втік із Росії

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Фото: alexandre_vassiliev | Олександр Васильєв

Список людей, котрі покинули "корабель, що тоне", збільшується.

Російський колекціонер та історик моди Олександр Васильєв покинув територію РФ. Про це повідомляє телеграм-канал НеМалахов.

Як відомо, ведучий програми "Модний вирок" наразі перебуває на території Туреччини. Його втеча сталася після того, як Васильєв переніс гіпертонічний криз.

Олександр Васильєв став відомим завдяки програмі "Модний вирок"

Після погіршення самопочуття 63-річного чоловіка довелося викликати швидку допомогу. Після цього Олександр Васильєв виїхав на територію Туреччини.

Причини низки виїздів відомих людей з Росії пов'язані здебільшого з початком повномасштабної війни РФ проти України та запровадження історичних санкцій, через що низка світових брендів пішли з російського ринку, а курс рубля впав до історичного мінімуму. Зокрема по світу "кенселять" російських фахівців, наприклад, Валентина Юдашкіна вигнали з Тижня моди в Парижі.

Раніше повідомлялося про втечу з РФ російської блогерки Ксенії Собчак. Вона продала нерухомість у Росії та отримала громадянство Ізраїлю.

Також Фокус писав про плани російського репера Алішера Моргенштерна отримати громадянство Ізраїлю.