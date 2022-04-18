Эксперт по языку тела рассказала, что не так на новом семейном фото княгини Шарлен

Княгиня демонстрирует привязанность к дочери, а вот нескладная поза ее супруга сигнализирует о проблемах в паре.

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Первое за последние пять месяцев семейное фото князя и княгини Монако, которое появилось на Пасху, привлекло внимание не только подданных, но и экспертов по языку тела, которые тут же изучили его, чтобы понять, в каких отношениях сейчас находится пара, по слухам, планировавшая развод, пишет Daily Mail.

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На снимках, опубликованным княжеским двором и лично княгиней Шарлен, она позирует с мужем и семилетними близнецами Жаком и Габриэллой, а также вся семья изображена во время пасхальной службы в церкви.

По словам эксперта Джуди Джеймс, Альбер II на фото выглядит напряженным, неловко позируя на заднем плане, в то время как Шарлен, сидящая со своими детьми, смотрится игриво и тактильно. Между супругами определенно прохладные отношения.

"Здесь напряженное положение тела и выражение лица Альбера предполагают желание подать сигнал о силе и показать себя защитником своей семьи. Язык его тела выглядит жестким, от его неуместной улыбки до полустоячего положения тела, а его слегка выпяченная грудь, кажется, сигнализирует о стойкости и силе. Раскинутые руки Альберта выглядят как частичное объятие. Его правая рука тянется за спину жены, не касаясь ее, а левая крепко лежит на плече сына в жесте родительской уверенности", – характеризует увиденное Джуди.

В свою очередь княгиня демонстрирует свою особую связь с дочерью Габриэллой, показывая, что ее отношения с детьми остаются крепкими, несмотря на месяцы разлуки.

"Шарлен и ее дочь выглядят гораздо более расслабленными вместе, позируя в очень любящих объятиях. Дочь опирается на колени матери с выражением естественной любви и взаимопонимания, выглядя счастливой от объятий. Даже их наклоны головы и улыбки кажутся зеркальными, что свидетельствует о близких, любящих связях".

Как известно, сначала княгиня провела 10 месяцев в ЮАР, где заразилась и была госпитализирована из-за серьезной инфекции носовых пазух. После своего возвращения в княжество в ноябре она почти сразу же уехала лечиться от "истощения" в швейцарскую клинику, проведя там пять месяцев.

Пасхальные фото были опубликованы всего через несколько дней после того, как у принца Альбера второй раз выявили коронавирус.

Напомним, княгиня Шарлен вернулась в Монако после лечения в швейцарской клинике, название которой журналистам удалось узнать.