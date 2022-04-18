Княгиня Шарлен опубликовала первое семейное фото после своей болезни

Семья князя Монако предстала в полном составе впервые за последние пять месяцев.

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Княгиня Монако Шарлен опубликовала на своей странице в Instagram семейное фото в честь Пасхи, на котором изображена вместе со всей своей семьей: мужем Альбером II и семилетними близнецами Жаком и Габриэллой.

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Это первый совместный снимок семьи князя Монако с 8 ноября, когда Шарлен вернулась домой после многомесячного пребывания и лечения в ЮАР, а затем уехала на реабилитацию в швейцарскую клинику. За три дня до того, как появилось фото, у князя второй раз диагностировали коронавирус.

"Счастливой Пасхи!", – говорится в подписи к снимку.

На фотографии княгиня позирует в светлом длинном платье, у нее короткая стрижка. Шарлен выглядит еще немного нездоровой, однако намного лучше, чем пять месяцев назад. По мнению СМИ, лечение в Швейцарии пошло ей на пользу.

Что касается принца Альбера, то последний раз на публике он появлялся во время поминальной службы герцога Эдинбургского в Вестминстерском аббатстве. Почтить память принца Филиппа князь Монако приехал без супруги.

Принцесса Шарлен познакомилась с принцем Альбером в 2000 году во время соревнований по плаванию в Монако, пара поженилась в 2011 году, а в 2014 году у них родились близнецы Габриэлла и Жак.

В прошлом году во время одиночной благотворительной поездки по стране Шарлен заразилась тяжелой инфекцией носовых пазух, из-за которой не могла продолжить турне. Впоследствии ей потребовалась операция для лечения заболевания, что снова задержало ее возвращение в Монако. В итоге домой жена князя Монако приехала только в ноябре. Тогда принц Альберт сообщил, что воссоединение семьи прошло "довольно хорошо" в первые несколько часов, но затем стало "совершенно очевидно", что Шарлен "нездорова".

"Она была подавлена ​​и не могла справляться с официальными обязанностями, жизнью в целом или даже семейной жизнью… Я, наверное, скажу это несколько раз, но это не имеет ничего общего с нашими отношениями. Я хочу сделать это очень ясным. Это не проблемы в наших отношениях, не в отношениях между мужем и женой. Это другой характер", – заявил он, упреждая слухи о грядущем разводе пары.

Напомним, княгиня Шарлен завершила свое лечение в Швейцарии и вернулась в Монако. Четыре месяца она провела в клинике les Alpes, где неделя обходится в 43 тысячи евро.