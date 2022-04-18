Княгиня Шарлен опублікувала перше сімейне фото після своєї хвороби

Родина князя Монако постала у повному складі вперше за останні п'ять місяців.

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Княгиня Монако Шарлен опублікувала на своїй сторінці в Instagram сімейне фото на честь Великодня, на якому зображена разом з усією своєю сім'єю: чоловіком Альбером II та семирічними близнюками Жаком і Габріеллою.

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Це перший спільний знімок сім'ї князя Монако з 8 листопада, коли Шарлен повернулася додому після багатомісячного перебування та лікування у ПАР, а потім поїхала на реабілітацію у швейцарську клініку. За три дні до того, як з'явилося фото, у князя вдруге діагностували коронавірус.

"Щасливого Великодня!" — йдеться у підписі до знімку.

На фото княгиня позує у світлій довгій сукні, у неї коротка стрижка. Шарлен виглядає ще трохи нездоровою, проте набагато краще ніж п'ять місяців тому. На думку ЗМІ, лікування у Швейцарії пішло їй на користь.

Щодо принца Альбера, то востаннє на публіці він з'являвся під час поминальної служби герцога Единбурзького у Вестмінстерському абатстві. Вшанувати пам'ять принца Філіпа князь Монако приїхав без дружини.

Принцеса Шарлен познайомилася з принцом Альбером у 2000 році під час змагань з плавання в Монако, пара одружилася у 2011 році, а у 2014 році у них народилися близнюки Габріелла та Жак.

Минулого року під час одиночної благодійної поїздки країною Шарлен заразилася важкою інфекцією носових пазух, через яку не могла продовжити турне. Згодом їй була потрібна операція для лікування захворювання, що знову затримало її повернення у Монако. Зрештою додому дружина князя Монако приїхала лише у листопаді. Тоді принц Альберт повідомив, що возз'єднання сім'ї пройшло "досить добре" у перші кілька годин, але потім стало "цілком очевидно", що Шарлен "нездорова".

"Вона була придушена і не могла справлятися з офіційними обов'язками, життям у цілому або навіть сімейним життям… Я, напевно, скажу це кілька разів, але це не має нічого спільного з нашими стосунками. Я хочу зробити це дуже зрозумілим. Це не проблеми у наших стосунках, не у стосунках між чоловіком і дружиною. Це інший характер", — заявив він, попереджаючи чутки про майбутнє розлучення пари.

Нагадаємо, княгиня Шарлен завершила своє лікування у Швейцарії та повернулася у Монако. Чотири місяці вона провела в клініці les Alpes, де тиждень коштує 43 тисячі євро.