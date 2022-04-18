Експертка з мови тіла розповіла, що не так на новому сімейному фото княгині Шарлен

Княгиня демонструє прихильність до дочки, а ось незграбна поза її чоловіка сигналізує про проблеми в парі.

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Перше за останні п'ять місяців сімейне фото князя та княгині Монако, яке з'явилося на Великдень, привернуло увагу не лише підданих, а й експертів із мови тіла, які одразу вивчили його, щоб зрозуміти, у яких стосунках зараз перебуває пара, яка, за чутками, планувала розлучення, пише Daily Mail.

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На знімках, опублікованих княжим двором і особисто княгинею Шарлен, вона позує з чоловіком і семирічними близнюками Жаком і Габріеллою, а також вся родина зображена під час великодньої служби в церкві.

За словами експертки Джуді Джеймс, Альбер II на фото має напружений вигляд, ніяково позуючи на задньому плані, тоді як Шарлен, яка сидить зі своїми дітьми, має грайливий і тактильний вигляд. Між подружжям безумовно прохолодні стосунки.

"Тут напружений стан тіла і вираз обличчя Альбера припускають бажання подати сигнал про силу та показати себе захисником своєї сім'ї. Мова його тіла має жорсткий вигляд, від його недоречної усмішки до його пози напів стояння, а його трохи випнуті груди, здається, сигналізують про стійкість і силу. Розкинуті руки Альбера мають вигляд часткових обійм. Його права рука тягнеться за спину дружини, не торкаючись її, а ліва міцно лежить на плечі сина в жесті батьківської впевненості", — характеризує побачене Джуді.

У свою чергу княгиня демонструє свій особливий зв'язок із дочкою Габріеллою, показуючи, що її стосунки з дітьми залишаються міцними, незважаючи на місяці розлуки.

"Шарлен і її дочка мають набагато розслабленіший вигляд разом, позуючи в дуже люблячих обіймах. Дочка спирається на коліна матері з вираженням природної любові та порозуміння, маючи щасливий вигляд від обіймів. Навіть їхні нахили голови та посмішки здаються дзеркальними, що свідчить про близький, сповнений любові зв'язок".

Як відомо, спочатку княгиня провела 10 місяців у ПАР, де заразилася та була госпіталізована через серйозну інфекцію носових пазух. Після свого повернення до князівства в листопаді вона майже відразу ж поїхала лікуватися від "виснаження" у швейцарську клініку, провівши там п'ять місяців.

Пасхальні фото були опубліковані через кілька днів після того, як у принца Альбера вдруге виявили коронавірус.

Нагадаємо, княгиня Шарлен повернулася в Монако після лікування у швейцарській клініці, назву якої журналістам вдалося дізнатися.