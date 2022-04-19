Дэвид Бекхэм поплавал с сыном в компании акул (фото)

Экстремальный отдых отец и сын устроили себе в Майами.

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Легенда мирового футбола, 46-летний Дэвид Бекхэм, который недавно женил старшего сына Бруклина, сейчас вместе с семьей находится в Майами, где владеет роскошными апартаментами за $19 млн. Недавно он вместе с 17-летним сыном Крузом решили поискать острых ощущений и поплавать в водоеме с акулами. Соответствующими снимками поделился Бекхэм-младший.

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На фотографии, кроме акул, можно в очередной раз рассмотреть коллекцию татуировок Дэвида на его накачанном торсе. Экс-футболист позирует в красных шортах, а его сын – в зеленых.

Снимки были сделаны перед тем, как вся семья Беккхэмов собралась для празднования 48-летия Виктории. Дэвид поделился множеством восторженных поздравлений со дня рождения своей жены, включая снимок со свадьбы их сына Бруклина, где супруги сидят в винтажном Jaguar стоимостью $500 тысяч.

Напомним, Виктория Бекхэм появилась на свадьбе своего сына Бруклина и Николы Пельтц в Палм-Бич в платье, на создание которого ушло пять дней.

Ранее пользователи Сети сделали выводы, что она была против женитьбы сына на дочери американского миллиардера. На такие мысли их натолкнули слова миссис Бекхэм о том, что она боится потерять Бруклина.