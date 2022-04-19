Девід Бекхем поплавав із сином в компанії акул (фото)

Екстремальний відпочинок батько та син влаштували собі в Маямі.

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Легенда світового футболу, 46-річний Девід Бекхем, який нещодавно одружив старшого сина Брукліна, зараз разом із сім'єю перебуває в Маямі, де володіє розкішними апартаментами за $19 млн. Нещодавно він разом із 17-річним сином Крузом вирішили пошукати гострих відчуттів та поплавати у водоймі з акулами. Відповідними знімками поділився Бекхем-молодший.

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На фотографії, крім акул, можна вкотре розглянути колекцію татуювань Девіда на його торсі. Ексфутболіст позує в червоних шортах, а його син — у зелених.

Світлини зробили перед тим, як вся родина Бекхемів зібралася для святкування 48-річчя Вікторії. Девід поділився безліччю захоплених привітань з дня народження своєї дружини, включаючи знімок із весілля їхнього сина Брукліна, де подружжя сидить у вінтажному Jaguar вартістю $500 тисяч.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем з'явилася на весіллі свого сина Брукліна та Ніколи Пельтц у Палм-Біч у сукні, на створення якої пішло п'ять днів.

Раніше користувачі Мережі зробили висновки, що вона була проти одруження сина з донькою американського мільярдера. На такі думки їх наштовхнули слова місис Бекхем про те, що вона боїться втратити Брукліна.