Кейт Миддлтон сменила роскошные наряды на водолазный костюм (видео)

Ранее эти фото и видео нигде не публиковались.

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Несмотря на то, что восьмидневное Карибское турне герцогов Кембриджских по случаю Платинового юбилея королевы завершилось, в Сети продолжают появляться ранее не обнародованные интересные фото и видео поездки Кейт Миддлтон по островным государствам Белизе, Ямайке и Багамах. Официальный королевский фотограф Мэтт Портеус поделился в Instagram серией видео и фотографий, когда он запечатлел пару во время их тура.

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Оказалось, что королевские особы не только посещали торжественные приемы, встречались с высокопоставленными политиками и простыми гражданами, но и не отказали себе сменить деловые костюмы и дизайнерские наряды на водолазные костюмы.

Портеус показал кадры на которых Кейт и Уильям занимались глубоководным дайвингом, во время которого акулы проплыли прямо мимо них. Отметим, что фотограф снимает не только королевскую семью, но и специализируется на подводной съемке. Поэтому его снимки и видео получились такими интересными.

"Для меня было большой честью запечатлеть герцога и герцогиню Кембриджских во время их недельного тура по Карибскому морю в прошлом месяце. Вот некоторые основные моменты красивых людей, дружелюбных улыбок, захватывающих дух пейзажей и нетронутых океанов, которые мы видели по пути", – подписал публикацию Мэт.

Во время своей поездки герцоги Кембриджские столкнулись и с несколькими сложными вызовами, когда жители Белиза и Ямайки вышли на протесты, требуя от королевских особ извиниться за годы рабства, а также компенсации за лишения. В свою очередь принц Уильям извинился перед ними за то, что имело место в истории, заверив, что британцам нечем гордится, и осудил рабство.

Напомним, во время тура Кейт каждый день демонстрировала элегантные образы, подбирая наряды и украшения в соответствии с протоколом и традициями принимающей стороны. Также мы показывали подборку лучших вечерних платьев герцогини.