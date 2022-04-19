Кейт Міддлтон змінила розкішні вбрання на водолазний костюм (відео)

Раніше ці фото та відео ніде не публікували.

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Попри те, що восьмиденне Карибське турне герцогів Кембриджських з нагоди Платинового ювілею королеви завершилося, в Мережі продовжують з'являтися цікаві фото та відео поїздки Кейт Міддлтон по острівних державах Беліз, Ямайка та Багами. Офіційний королівський фотограф Метт Портеус поділився в Instagram серією відео та фотографій, коли він зняв пару під час їхнього туру.

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Виявилося, що королівські особи не лише відвідували урочисті зустрічі, зустрічалися з високопоставленими політиками та простими громадянами, а й не відмовили собі змінити ділові костюми та дизайнерські вбрання на водолазні костюми.

Портеус показав кадри, на яких Кейт і Вільям займалися глибоководним дайвінгом, під час якого акули пропливли повз них. Зазначимо, що фотограф знімає не лише королівську родину, а й спеціалізується на підводній зйомці. Тому його знімки та відео вийшли такими цікавими.

"Для мене було великою честю зафіксувати герцога і герцогиню Кембриджських під час їхнього тижневого туру Карибським морем минулого місяця. ось деякі основні моменти красивих людей, дружніх посмішок, дивовижних пейзажів та незайманих океанів, які ми бачили на шляху", — підписав публікацію Мет.

Під час своєї поїздки герцоги Кембриджські зіткнулися і з декількома складними викликами, коли жителі Белізу та Ямайки вийшли на протести, вимагаючи від королівських осіб вибачитись за роки рабства, а також компенсації за позбавлення. Зі свого боку принц Вільям вибачився перед ними за те, що було в історії, запевнивши, що британцям нічим пишатися, і засудив рабство.

Нагадаємо, під час туру Кейт щодня демонструвала елегантні образи, підбираючи вбрання та прикраси відповідно до протоколу та традицій сторони, яка приймає. Також ми показували добірку найкращих вечірніх суконь герцогині.