Беременная Бритни Спирс снова оказалась в поле зрения полиции

Певицу оштрафовали за превышение скорости.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Бритни Спирс оштрафована за превышение скорости всего через несколько месяцев после того, как ей разрешили сесть за руль автомобиля впервые за 13 лет, которые она находилась под опекой отца, избавившись от нее лишь в 2021-м, сообщает NBC News со ссылкой на полученные судебные документы.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Согласно им, певица была привлечена к ответственности калифорнийским дорожным патрулем за превышение скорости. При этом информация о скорости, условиях во время остановки и пункте назначения не раскрываются. Несмотря на то, что инцидент имел место еще 10 марта, о нем широкой общественности стало известно только сейчас. Спирс должна предстать перед судом по этому делу 3 мая 2022 года

По данным СМИ, в ноябре прошлого года врачи посоветовали Спирс быть осторожной за рулем, поскольку все 13 лет, которые она провела под опекой, артистка практически не водила автомобиль, за редким исключением. Но даже в эти редкие моменты она умудрялась превысить скорость.

Так, 26 сентября 2021 года она была уличена в превышении скорости в Лос-Анджелесе. Спирс была в Вестлейк-Виллидж, когда офицер полиции остановил ее за то, что она разогналась до 62 миль в час в зоне 40 миль в час. Тогда она отделалась только словесным предупреждением.

Право водить автомобиль Бритни вернули еще в июле. До того, как в 2008 году ей назначили опекуна, Спирс неоднократно привлекалась к ответственности за нарушения ПДД. Например, в 2006 году она оскандалилась, когда ее сфотографировали за рулем с пятимесячным сыном Шоном Престоном на коленях. В 2007-м камеры зафиксировали, как она совершила ряд нарушений правил дорожного движения, в том числе проезд на красный свет, вождение с использованием телефона и незаконные повороты.

Напомним, Бритни Спирс объявила о том, что в третий раз станет мамой. Она призналась, что боится рожать в США. Старшие сыновья артистки уже отреагировали на новость о пополнении.