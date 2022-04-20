Вагітна Брітні Спірс знову опинилася в полі зору поліції

Співачку оштрафували за перевищення швидкості.

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Брітні Спірс оштрафована за перевищення швидкості всього через кілька місяців після того, як їй дозволили сісти за кермо автомобіля вперше за 13 років, які вона перебувала під опікою батька, позбавившись її лише 2021-го, повідомляє NBC News із посиланням на отримані судові документи.

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Відповідно до них, співачка була притягнута до відповідальності каліфорнійським дорожнім патрулем за перевищення швидкості. При цьому інформація про швидкість, умови під час зупинки та пункт призначення не розкриваються. Незважаючи на те, що інцидент мав місце ще 10 березня, про нього широкому загалу стало відомо лише зараз. Спірс має постати перед судом у цій справі 3 травня 2022 року.

За даними ЗМІ, у листопаді минулого року лікарі порадили Спірс бути обережною за кермом, оскільки всі 13 років, які вона провела під опікою, артистка практично не водила автомобіль, за рідкісними винятками. Але навіть у ці поодинокі моменти вона примудрялася перевищити швидкість.

Так, 26 вересня 2021 вона була викрита в перевищенні швидкості в Лос-Анджелесі. Спірс була у Вестлейк-Віллідж, коли офіцер поліції зупинив її за те, що вона розігналася до 62 миль на годину в зоні 40 миль на годину. Тоді вона відбулася лише словесним попередженням.

Право керувати автомобілем Брітні повернули ще в липні. До того як у 2008 році їй призначили опікуна, Спірс неодноразово притягували до відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Наприклад, у 2006 році вона оскандалилася, коли її сфотографували за кермом із п'ятимісячним сином Шоном Престоном на колінах. У 2007-му камери зафіксували, як вона здійснила низку порушень правил дорожнього руху, зокрема проїзд на червоне світло, керування з використанням телефону та незаконні повороти.

Нагадаємо, Брітні Спірс оголосила про те, що втретє стане мамою. Вона зізналася, що боїться народжувати в США. Старші сини артистки вже відреагували на новину про поповнення.