"Фантастические твари: Тайны Дамблдора" провалились в прокате: названы две причины

Зрители постепенно теряют интерес к саге, которая, по замыслу Warner Bros, должна была состоять из пяти частей. Но это – не главная причина провала.

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Третья часть спин-оффа "Гарри Поттера" под названием "Фантастические твари: Тайны Дамблдора", рискует стать самой провальной из всех созданных, поскольку за первый уик-энд в Северной Америке она собрала всего $43 млн при бюджете картины $200 млн и потраченных десятках миллионов долларов на ее продвижение, сообщает Variety. В то же время "Фантастические твари и где они обитают" ($74 млн) и "Преступления Грин-де-Вальда" ($62 млн) были куда успешнее.

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Теперь создатели фильма очень надеются на то, что хотя бы международный прокат поможет исправить ситуацию. Первые две части "Фантастических тварей", собравшие по всему миру $814 млн и $650 млн соответственно, принесли почти 75% доходов. Однако пока что и зарубежная аудитория не очень спешит в кинотеатры. В минувшие выходные фильм собрал в мировом прокате $193 млн.

Среди причин провала эксперты, среди прочего, называют пандемию коронавируса, из-за которой, например, только в Китае закрыты 50% кинотеатров. Вторая причина – потеря российского рынка, поскольку из-за вторжения РФ в Украину страна потеряла доступ к голливудским фильмам.

Падение кассовых сборов постигло все новые премьеры Голливуда. С начала пандемии в 2020 году только пять картин собрали в мировом прокате не менее $500 млн. Один из фильмов, который без проблем побил этот потолок, – "Бэтмен". В эти выходные приключенческий комикс с Робертом Паттинсоном в главной роли разошелся по всему миру за $750 млн.

Возвращаясь к "Секретам Дамблдора", отметим, что режиссером фильма стал Дэвид Йейтс. Сюжет рассказывает о молодом профессоре Хогвартса Альбусе Дамблдоре (Джуд Лоу) и магозоологе Ньютоне Скамандере (Эдди Рэдмейн), которые объединяются, чтобы помешать темному волшебнику Геллерту Гриндевальду (Мадс Миккельсен) разжечь мировую войну среди магов. В актерский состав вошли также Эзра Миллер, Дэн Фоглер, Элисон Судол, Каллум Тернер и Джессика Уильямс.

[ + – ] Трейлер фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора"

Сага-приквел, которая предшествует приключениям Гарри Поттера и его друзей Рона и Гермионы, должна состоять из пяти серий, но руководители Warner Bros. ждут, чтобы увидеть, как "Секреты Дамблдора" воспримут зрители, прежде чем дать старт съемкам четвертой части.

Фильм "Фантастические твари: Тайны Дамблдора", помимо снижения кассовых сборов, подвергся резкой критике из-за противоречивых взглядов Джоан Роулинг, автора "поттерианы" на секс и гендерную идентичность, а также из-за обвинений в домашнем насилии Джонни Деппа, из-за чего его "отменили" в Голливуде и убрали из франшизы, заменив на Миккельсена.

Эзра Миллер, сыгравший ключевую роль в последней картине, недавно был арестован за хулиганство и домогательства, хотя с актера недавно сняли временный запретительный судебный приказ.