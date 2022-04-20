"Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора" провалилися в прокаті: названі дві причини

Глядачі поступово втрачають інтерес до саги, яка, за задумом Warner Bros, мала складатися з п'яти частин. Але це не головна причина провалу.

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Третя частина спін-офу "Гаррі Поттера" під назвою "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора", ризикує стати найпровальнішою з усіх створених, оскільки за перший вік-енд у Північній Америці вона зібрала всього $43 млн при бюджеті картини $200 млн і витрачених десятках мільйонів доларів на її просування, повідомляє Variety. У той же час "Фантастичні звірі та де вони живуть" ($74 млн) і "Злочини Ґріндельвальда" ($62 млн) були значно успішнішими.

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Тепер творці фільму дуже сподіваються, що хоча б міжнародний прокат допоможе виправити ситуацію. Перші дві частини "Фантастичних звірів", що зібрали в усьому світі $814 млн і $650 млн відповідно, принесли майже 75% доходів. Проте поки що й закордонна аудиторія не дуже поспішає в кінотеатри. Минулими вихідними фільм зібрав у світовому прокаті $193 млн.

Серед причин провалу експерти, серед іншого, називають пандемію коронавірусу, через яку, наприклад, лише в Китаї закрито 50% кінотеатрів. Друга причина — втрата російського ринку, оскільки через вторгнення РФ в Україну країна втратила доступ до голлівудських фільмів.

Падіння касових зборів спіткало всі нові прем'єри Голлівуду. З початку пандемії у 2020 році лише п'ять картин зібрали у світовому прокаті не менше $500 млн. Один із фільмів, який без проблем пробив цю стелю, — "Бетмен". Ці вихідні пригодницький комікс із Робертом Паттінсоном у головній ролі розійшовся по всьому світу за $750 млн.

Повертаючись до "Таємниць Дамблдора", відзначимо, що режисером фільму став Девід Єйтс. Сюжет розповідає про молодого професора Гоґвортсу Альбуса Дамблдора (Джуд Лоу) і магозоолога Ньютона Скамандера (Едді Редмейн), які об'єднуються, щоб перешкодити темному чарівнику Ґеллерту Ґріндельвальду (Мадс Міккельсен) розпалити світову війну серед магів. До акторського складу увійшли також Езра Міллер, Ден Фоглер, Елісон Судол, Каллум Тернер і Джесіка Вільямс.

[ + – ] Трейлери фильму "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора"

Сага-приквел, яка передує пригодам Гаррі Поттера та його друзів Рона та Герміони, має складатися з п'яти серій, але керівники Warner Bros. чекають, щоб побачити, як "Таємниці Дамблдора" сприймуть глядачі, перш ніж дати старт зйомкам четвертої частини.

Фільм "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора", крім зниження касових зборів, піддався різкій критиці через суперечливі погляди Джоан Роулінг, авторки "поттеріани", на секс і гендерну ідентичність, а також через звинувачення в домашньому насильстві Джонні Депа, через що його "скасували" в Голлівуді та прибрали з франшизи, замінивши на Міккельсена.

Езра Міллер, який зіграв ключову роль в останній картині, нещодавно був заарештований за хуліганство та домагання, хоча з актора нещодавно зняли тимчасовий заборонний судовий наказ.