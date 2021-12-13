Глядачі розкритикували перші кадри третьої частини "Фантастичних звірів" через Джонні Деппа

Не всі глядачі вірять у те, що Мадс Міккельсен зможе зіграти роль Грін-де-Вальда так блискуче, як це робив Джонні Депп.

Трейлер третьої частини "Фантастичних звірів", який Warner Bros. Pictures опублікувала минулого тижня, розчарував багатьох фанатів франшизи. Головна причина – відсутність у картині Джонні Деппа, який грав злого чарівника Геллерта Грін-де-Вальда.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Попри те, що кількість дизлайків під відео прихована, коментарі до трейлера говорять самі за себе. Глядачі розчаровані тим, що Деппа замінив Мадс Міккельсен. Багато хто вважає, що він талановитий актор, проте лише Джонні був єдиним еталонним Грін-де-Вальдом.

[ + – ] Перші кадри нового фільму змусили фанатів франшизи сумувати за Джонні Деппом

"Раніше гра Деппа була вишенькою на торті в цьому серіалі. Дуже сумую за ним", "Мені дуже сподобалася ця франшиза, але моє серце розбите, що вона не подобається великій кількості людей… Депп безумовно був частиною цього задоволення: "Шкода, Що ми не побачимо Джонні Деппа, але дозвольте нам вітати Мадса Міккельсена, тому що він ніколи не розчаровує", "Жахливо шкода, що Депп не грає Грін-де-Вальда зараз, тому що він був неймовірний у цій ролі", "Буду дуже нудьгувати за Джонні. На мій погляд, він був такий гарний в останньому фільмі. Грін-де-Вальда до досконалості", — пишуть користувачі.

[ + – ] Не всі вірять у те, що Мадс Міккельсен подолає роль свого попередника

Джонні Депп був виведений з акторського складу франшизи після того, як його колишня дружина Ембер Герд звинуватила його в домашньому насильстві, і сімейні суперечки стали надбанням громадськості. Депп зазнав важких репутаційних втрат, програв ряд судів, проте не має наміру здаватися і знову подав до суду на Герд, звинувативши її в наклепі. Тепер він вимагає з колишньої дружини $50 млн.

Раніше стало відомо, що в адвокатів актора з'явився доказ брехні з боку Ембер.

Наразі Депп знімається дуже мало. Останній фільм за його участю "Великий/Мінамата" був високо оцінений на Каннському фестивалі, однак у широкий прокат картину так і не випустили. На думку режисера фільму Ендрю Левітаса, це зробили навмисне. Проте робота актора відзначена престижною нагородою за межами США.

"Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора" — третина серії фільмів "Фантастичні звірі і де вони живуть". У картині, яка вийде у світовий прокат у квітні наступного року, глядачі побачать Ньюта Саламандера, якого знову зіграє Едді Редмейн, молодого Альбуса Дамблдора у виконанні Джуда Лоу, а також Мадса Міккельсена у ролі лиходія Грін-де-Вальда.