Верните Джонни! Зрители раскритиковали первые кадры третьей части "Фантастических тварей"

Не все зрители верят в то, что Мадс Миккельсен сумеет сыграть роль Грин-де-Вальда так блестяще, как это делал Джонни Депп.

Трейлер третьей части "Фантастических тварей", который Warner Bros. Pictures опубликовала на прошлой неделе, разочаровал многих фанатов франшизы. Главная причина – отсутствие в картине Джонни Деппа, который играл злого волшебника Геллерта Грин-де-Вальда.

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Несмотря на то, что количество дизлайков под видео скрыто, комментарии к трейлеру говорят сами за себя. Зрители разочарованы тем, что Деппа заменил Мадс Миккельсен. Многие считают, что он талантливый актер, однако только Джонни был единственным эталонным Грин-де-Вальдом.

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"Раньше игра Деппа была вишенкой на торте в этом сериале. Очень скучаю по нему", "Мне очень понравилась эта франшиза, но мое сердце разбито, что она не нравится большому количеству людей… Депп определенно был частью этого удовольствия :(", "Жаль, что мы не увидим Джонни Деппа, но позвольте нам приветствовать Мадса Миккельсена, потому что он никогда не разочаровывает", "Ужасно жаль, что Депп не играет Грин-де-Вальда сейчас, потому что он был невероятен в этой роли", "Буду очень скучать по Джонни. На мой взгляд, он был так хорош в последнем фильме. Действительно грустно, но я доверяю Мадсу", "Скучаю по Деппу, но черт побери, Мадс покажет потрясающую игру, это необходимо, он единственный актер, который может довести Грин-де-Вальда до совершенства", "Верните Джонни!", – пишут пользователи.

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Джонни Депп был выведен из актерского состава франшизы после того, как его бывшая жена Эмбер Херд обвинила его в домашнем насилии, и семейные разборки стали достоянием общественности. Депп понес тяжелые репутационные потери, проиграл ряд судов, однако не намерен сдаваться и снова подал в суд на Херд, обвинив ее в клевете. Теперь он требует с бывшей супруги $50 млн.

Ранее стало известно, что у адвокатов актера появилось доказательство лжи со стороны Эмбер.

Сейчас Депп снимается очень мало. Последний фильм с его участием "Великий/Минамата" был высоко оценен на Каннском фестивале, однако в широкий прокат картину так и не выпустили. По мнению режиссера фильма Эндрю Левитаса, это сделали намеренно. Тем не менее работа актера отмечена престижной наградой за пределами США.

"Фантастические твари: Тайны Дамблдора" – третья часть серии фильмов "Фантастические твари и где они обитают". В картине, которая выйдет в мировой прокат в апреле следующего года, зрители увидят Ньюта Саламандера, которого снова сыграет Эдди Редмэйн, молодого Альбуса Дамблдора в исполнении Джуда Лоу, а также Мадса Миккельсена в роли злодея Грин-де-Вальда.