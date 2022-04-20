Кайли Дженнер поделилась снимком своего сына

Малыш родился зимой 2022 года.

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Американская модель и миллиардерша Кайли Дженнер на своей Instagram-странице с более 300 млн подписчиков поделилась снимком своего почти трехмесячного сына.

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Поводом для сбора всего семейства Кардашьян-Дженнер стала католическая Пасха. В доме матери Кайли Крис Дженнер собрались все звездные сестры вместе со своими партнерами и детьми.

[ + – ] Сын Кайли Дженнер. Вероятно, Найт Вэбстер Фото: kyliejenner

24-летняя Кайли посетила семью со своим возлюбленным, рэпером Трэвисом Скоттом и двумя их детьми. Самый маленький родился 2 февраля 2022 года, в магическую дату.

Молодая бизнесвумен поделилась снимками с этого семейного праздника, среди которых фото 4-летней Сторми и ее маленького сына. На снимке 30-летний Трэвис Скотт держит своего первого сына. Лицо ребенка пока не показывают публике.

[ + – ] Дочь Кайли Дженнер Сторми Фото: kyliejenner [ + – ] Дочь Кайли Дженнер Сторми Фото: kyliejenner

Напомним, Кайли Дженнер и Трэвис Скотт долго размышляли над именем своего первого сына. Сначала его назвали Волком (Wolf). Однако впоследствии пара сообщила, что это имя не подходит их новорожденному малышу. Есть информация, что ребенка назвали Рыцарем (Knight).

Также Фокус писал о трагическом известии в семье футболиста Криштиану Роналду. Его новорожденный сын умер прямо во время родов.