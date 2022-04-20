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Кайлі Дженнер поділилася знімком свого сина

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Фото: kyliejenner | Кайлі Дженнер із донькою Стормі

Малюк народився взимку 2022.

Американська модель та мільярдерка Кайлі Дженнер на своїй Instagram-сторінці з понад 300 млн підписників поділилася знімком свого майже тримісячного сина.

Приводом для збору всього сімейства Кардаш'ян-Дженнер став католицький Великдень. Тож у будинку матері Кайлі Кріс Дженнер зібралися всі зіркові сестри разом зі своїми партнерами та дітьми.

Син Кайлі Дженнер. Ймовірно, Найт Вебстер
Син Кайлі Дженнер. Ймовірно, Найт Вебстер
Фото: kyliejenner

24-річна Кайлі відвідала родину з коханим, репером Тревісом Скоттом, і двома їхніми дітьми. Найменший народився 2 лютого 2022, у магічну дату.

Молода бізнесвумен поділилася знімками з цього родинного свята, серед яких фото 4-річної Стормі та маленького сина. На знімку 30-річний Тревіс Скотт тримає свого першого сина. Обличчя дитини поки не показують публіці.

Донька Кайлі Дженнер Стормі, стормі вебстер
Донька Кайлі Дженнер Стормі
Фото: kyliejenner
Донька Кайлі Дженнер Стормі. стормі вебстер
Донька Кайлі Дженнер Стормі
Фото: kyliejenner

Нагадаємо, Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт довго міркували над іменем для свого першого сина. Спочатку його назвали Вовком (Wolf). Проте згодом пара повідомила, що це ім'я не підходить їхньому новонародженому малюку. Є інформація, що дитину назвали Лицарем (Knight).

Також Фокус писав про трагічну звістку в родині футболіста Кріштіану Роналду. Його новонароджений син помер прямо під час пологів.