Кайлі Дженнер поділилася знімком свого сина

Малюк народився взимку 2022.

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Американська модель та мільярдерка Кайлі Дженнер на своїй Instagram-сторінці з понад 300 млн підписників поділилася знімком свого майже тримісячного сина.

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Приводом для збору всього сімейства Кардаш'ян-Дженнер став католицький Великдень. Тож у будинку матері Кайлі Кріс Дженнер зібралися всі зіркові сестри разом зі своїми партнерами та дітьми.

[ + – ] Син Кайлі Дженнер. Ймовірно, Найт Вебстер Фото: kyliejenner

24-річна Кайлі відвідала родину з коханим, репером Тревісом Скоттом, і двома їхніми дітьми. Найменший народився 2 лютого 2022, у магічну дату.

Молода бізнесвумен поділилася знімками з цього родинного свята, серед яких фото 4-річної Стормі та маленького сина. На знімку 30-річний Тревіс Скотт тримає свого першого сина. Обличчя дитини поки не показують публіці.

[ + – ] Донька Кайлі Дженнер Стормі Фото: kyliejenner [ + – ] Донька Кайлі Дженнер Стормі Фото: kyliejenner

Нагадаємо, Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт довго міркували над іменем для свого першого сина. Спочатку його назвали Вовком (Wolf). Проте згодом пара повідомила, що це ім'я не підходить їхньому новонародженому малюку. Є інформація, що дитину назвали Лицарем (Knight).

Також Фокус писав про трагічну звістку в родині футболіста Кріштіану Роналду. Його новонароджений син помер прямо під час пологів.