Кейт Миддлтон показала стильный образ для деловых женщин
Этот классический образ идеально подойдет для теплых весенних дней и приемлем ка для работы в офисе, так и встречи с друзьями.
Мы . Мы из Украины
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Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили лондонскую штаб-квартиру Комитета по чрезвычайным ситуациям при стихийных бедствиях (DEC), чтобы пообщаться с сотрудниками, которые собирают помощь для украинских беженцев, а также с волонтерами, работающими с перемещенными гражданами, в том числе и в Украине.
На встрече герцогиня Кембриджская выглядела как всегда безупречно. Она появилась в Комитете с светлом бежевом блейзере, белой блузке и зауженных черных классических брюках. Образ дополняли черные туфли-лодочки.
Чтобы выразить свою поддержку народу Украины, жена будущего короля Великобритании прикрепила к лацкану жакета круглый значок в цветах украинского флага.
Во время визита герцоги поговорили с сотрудниками организации, а также по видеосвязи пообщались с волонтерами, которые находятся в разных странах в местах наибольшего скопления украинских беженцев.
Ранее мы рассказывали о том, что герцоги Кембриджские одними из первых поздравили королеву с ее 96-летием, а также о том, что на пасхальной службе в Виндзорском замке Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы 40-летней давности.