Кейт Міддлтон показала стильний образ для ділових жінок

Цей класичний образ ідеально підійде для теплих весняних днів і прийнятний як для роботи в офісі, так і для зустрічі з друзями.

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Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали лондонську штаб-квартиру Комітету з надзвичайних ситуацій під час стихійного лиха (DEC), щоб поспілкуватися зі співробітниками, які збирають допомогу для українських біженців, а також з волонтерами, які працюють із переміщеними громадянами, зокрема й в Україні.

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На зустрічі герцогиня Кембриджська виглядала, як завжди, бездоганно. Вона з'явилася в Комітеті у світлому бежевому блейзері, білій блузці та звужених чорних класичних штанах. Образ доповнювали чорні туфлі-човники.

[ + – ] Поєднання світлого блейзеру та темних штанів – безпрограшний варіант Фото: Getty Images

Щоб висловити свою підтримку народу України, дружина майбутнього короля Великої Британії прикріпила до лацкана жакета круглий значок у кольорах українського прапора.

Під час візиту герцоги поговорили зі співробітниками організації, а також по відеозв'язку поспілкувалися з волонтерами, які перебувають у різних країнах у місцях найбільшого скупчення українських біженців.

Раніше ми розповідали про те, що герцоги Кембриджський одними з перших привітали королеву з її 96-річчям, а також про те, що на пасхальній службі у Віндзорському замку Кейт Міддлтон повторила образ принцеси Діани 40-річної давності.