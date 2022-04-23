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Пасхальный стол 2022. Печеный картофель по-домашнему от Евгения Клопотенко

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рецепт, Клопотенко, картофель
Фото: Instagram/Евгений Клопотенко | Рецепт печеного картофеля от Евгения Клопотенко

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко подготовил рецепт запеченого картофеля к праздничному Пасхальному столу.

Чтобы приготовить вкусный запеченый картофель с кукурузой и творогом по рецепту от шеф-повара Евгения Клопотенко, вам понадобится:

  • Пять средних картофелин, желательно одинакового размера
  • 150 г кукурузы консервированной
  • 50 г сливочного масло
  • 180 г тертого сыра
  • петрушка
  • соль, перец по вкусу
  • фольга

Пошаговый рецепт:

  • Возьмите картофель, хорошо помойте, высушите бумажным полотенцем, заверните каждую картофелину в фольгу и отправьте в духовку на 1 час 20 минут при 180 градусах. Евгений Клопотенко советует взять картофель примерно одинакового размера, чтобы он приготовился за одинаковое время.
  • Готовый картофель достаньте из фольги и дайте остыть.
  • Достаньте ложкой середину картофельной мякоти, оставив целым основание картофеля (как на фото ниже).
  • Мякоть картофеля смешайте в миске из 50г сливочного масла, 180г тертого сыра, 150г консервированной кукурузы и петрушкой. Добавьте соль и перец по вкусу.
Instagram Евгения Клопотенко
Instagram Евгения Клопотенко
Фото: Instagram/Евгений Клопотенко
Instagram Евгения Клопотенко
Instagram Евгения Клопотенко
Фото: Instagram/Евгений Клопотенко
  • Верните начинку в картофель, посыпьте сверху сыром и запекайте 25-30 минут при 180 градусах. Готово.

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