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Великодній стіл 2022. Печена картопля по-домашньому від Євгена Клопотенка

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рецепт, Клопотенко, картопля
Фото: Instagram/Євген Клопотенко | Рецепт печеної картоплі від Євгена Клопотенка

Український шеф-кухар Євген Клопотенко підготував рецепт запеченої картоплі до святкового Великоднього столу.

Щоб приготувати смачну запечену картоплю з кукурудзою та сиром за рецептом від шеф-кухаря Євгена Клопотенка, вам знадобиться:

  • П'ять середніх картоплин, бажано однакового розміру
  • 150 г кукурудзи консервованої
  • 50 г вершкового масла
  • 180 г тертого сиру
  • петрушка
  • сіль, перець до смаку
  • фольга

Покроковий рецепт:

  • Візьміть картоплю, добре помийте, висушіть паперовим рушником, загорніть кожну картоплину у фольгу і відправте в духовку на 1 годину 20 хвилин при 180 градусах. Євген Клопотенко радить взяти картоплю приблизно однакового розміру, щоб вона приготувалася за однаковий час.
  • Готову картоплю дістаньте з фольги й дайте охолонути.
  • Дістаньте ложкою середину картопляної м'якоті, залишивши цілою основу картоплі (як на фото нижче).
  • М'якуш картоплі змішайте в мисці з 50 г вершкового масла, 180 г тертого сиру, 150 г консервованої кукурудзи та петрушкою. Додайте сіль та перець до свого смаку.
Instagram Євгена Клопотенка
Instagram Євгена Клопотенка
Фото: Instagram/Євген Клопотенко
Instagram Євгена Клопотенка
Instagram Євгена Клопотенка
Фото: Instagram/Євген Клопотенко
  • Поверніть начинку в картоплю, зверху посипте сиром і запікайте 25-30 хвилин при 180 градусах. Готово.

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