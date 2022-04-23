Великодній стіл 2022. Печена картопля по-домашньому від Євгена Клопотенка

Український шеф-кухар Євген Клопотенко підготував рецепт запеченої картоплі до святкового Великоднього столу.

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Щоб приготувати смачну запечену картоплю з кукурудзою та сиром за рецептом від шеф-кухаря Євгена Клопотенка, вам знадобиться:

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П'ять середніх картоплин, бажано однакового розміру

150 г кукурудзи консервованої

50 г вершкового масла

180 г тертого сиру

петрушка

сіль, перець до смаку

фольга

Покроковий рецепт:

Візьміть картоплю, добре помийте, висушіть паперовим рушником, загорніть кожну картоплину у фольгу і відправте в духовку на 1 годину 20 хвилин при 180 градусах. Євген Клопотенко радить взяти картоплю приблизно однакового розміру, щоб вона приготувалася за однаковий час.

Готову картоплю дістаньте з фольги й дайте охолонути.

Дістаньте ложкою середину картопляної м'якоті, залишивши цілою основу картоплі (як на фото нижче).

М'якуш картоплі змішайте в мисці з 50 г вершкового масла, 180 г тертого сиру, 150 г консервованої кукурудзи та петрушкою. Додайте сіль та перець до свого смаку.

[ + – ] Instagram Євгена Клопотенка Фото: Instagram/Євген Клопотенко

[ + – ] Instagram Євгена Клопотенка Фото: Instagram/Євген Клопотенко

Поверніть начинку в картоплю, зверху посипте сиром і запікайте 25-30 хвилин при 180 градусах. Готово.

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